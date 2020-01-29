高雄市政府29日召開第二次防疫會議，會中討論是否停辦2月8、9兩日舉辦的高雄富邦馬拉松，由於有相互傳染疑慮，在台灣尚未出現第一位武漢肺炎確診病例，為了跑者、志工、義交警察、裁判及工作人員健康安全，決定停辦今年高富馬賽事官方臉書粉絲專頁已公布停辦訊息，詳細退費等後續處理，請跑友靜待公告。

高雄富邦馬拉松官方粉專表示，大會已經寄出參賽者物資，架設好現場活動看板、路線標示，做好舉辦賽事所有準備，也盡可能規劃好現場防疫工作，但團隊和高雄市政府經過反覆考量評估後，知道在此時聯合全台灣各縣市一起消滅疫情才是支持高富馬的唯一也是最好的方式。

高富馬大會補充，未在台灣出現第一位武漢肺炎確診病例時就做出停辦決定，是因為深信鼓勵民眾走出戶外多運動、增加自身免疫力是最好的抗病良方，也針對武漢肺炎進行多次內部討論會議，調整現場活動動線、流程，盡量縮短參賽者聚集時間等現場防疫措施，由於國內武漢肺炎個案持續增加，仍有相互傳染疑慮，為了超過1萬5000位跑者、1500位志工、600名義交警察、230位裁判以及190位工作人員的健康安全，停辦是最好的方式。

主辦單位並說，正式宣佈停辦後，市府會儘速完成後續包括退費補償等處理機制，會於「高雄富邦馬拉松粉絲專頁」、「KSD好運發粉絲專頁」、「高雄市政府運動發展局官方網站」等處公告最新消息，有任何問題亦可洽展通虹公司或運動發展局，也可以在高富馬臉書粉絲專頁留言，主辦單位會盡快回覆。

(中時 )