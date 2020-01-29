日本境內感染武漢肺炎的首例是1月載過武漢旅行團的觀光巴士司機，29日又出現第2例，是與司機乘坐同一輛巴士的女性導遊，這也是日本國內確診的第8例。

住在奈良縣的60多歲男巴士司機28日被確診為感染新型冠狀病毒，他沒去過大陸，但1月曾載過兩次武漢旅行團團客，因此日本厚生勞動省和奈良縣研判，病毒很可能是來自武漢的旅行團團客。

在同一輛巴士上擔任導遊、住在大阪的40多歲外籍女性29日也被確診為感染新型冠狀病毒，她於1月12日至17日在該巴士上擔任武漢旅行團的導遊。

她於20日因發燒而到東京的醫院就診，21日病情沒改善仍持續發燒，故又到東京的另1家醫院就診，兩次診療都未發現異常。直到23日她的症狀未見改善，於是回到大阪的醫院就診，結果發現有肺炎的徵兆而住院接受治療，29日確診為感染武漢肺炎。

日本厚生勞動省因這名導遊在1個月內並未出國，因此研判她是在日本國內遭到感染。厚勞省表示，日本國內尚未流行武漢肺炎，因此無需過度擔心，但也呼籲民眾要和預防流感一樣，勤洗手、戴口罩等。

奈良縣調查，與巴士司機近距離接觸的親友等共有22人，除了奈良縣的17人之外，住在縣外的有5人，女導遊就是其中的1人。

(中時電子報)