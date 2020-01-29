吳慷仁（右起）、林路迪、田士廣分別飾演人神鬼三界代表，萬千寵愛集於娘惹美少女黃姵嘉一身。Netflix 提供

田士廣（右起）、吳慷仁、林路迪三帥分享最佳走春地點。Netflix 提供

吳慷仁。Netflix 提供

田士廣。Netflix 提供

吳慷仁（右）、林路迪。Netflix 提供

喜迎金鼠年，吳慷仁與一起演出原創影集《彼岸之嫁》的演員林路迪、田士廣向觀眾拜年，並向大家推薦走春地點。

金鐘視帝吳慷仁挑戰天庭守衛一角，這回晉升「真男神」 ，新年發功守護真愛、和黃姵嘉上演跨次元虐戀，兩人自然互動掀起觀眾討論。田士廣飾演的任性富少，死後成為地獄魔王，霸氣逼迫黃姵嘉就範，邪魅系氣質意外圈粉，紛紛多刷追劇、留言搶當田太太。

劇中形象宛如白馬王子的林路迪，私下個性古靈精怪，推薦走春地點時最想穿越到1890年的馬六甲，吳慷仁笑回，過年在路上遇到不錯的朋友，就邀請他們一起回家看《彼岸之嫁》。

劇中收到各種紙紮祭品的田士廣則說，大家在陽間走春到過很多地方、也歡迎蒞臨他應有盡有的王國，吳慷仁笑說「去陰間也可以打麻將，麻將咖還可能是牛頭馬面」。林路迪打趣表示，如果輸光就打電話到人間要求多燒點紙錢。

來自馬來西亞的田士廣還當起觀光大使，強調親友難得過年團聚，適合一起欣賞《彼岸之嫁》，推薦追完劇之後，到劇組取景的文化遺產觀光，「可能參觀時會有涼涼的感覺」，生冷不忌的大膽發言，與《彼岸之嫁》暗黑奇幻風格十分貼近。

Netflix華語自製原創影集《彼岸之嫁》於春節期間全球同步上線，全劇神還原1890年代的馬六甲，刻劃當地中西薈萃之下的多元文化樣貌，以奇幻愛情為主題的劇情吸引無數影迷在年節假期熱烈追劇。

女主角黃姵嘉在劇中周旋於人、鬼、神三個截然不同的男性角色之間， 在這段充滿冒險的奇幻愛情故事中，黃姵嘉眾星拱月，三帥爭相寵愛，尤其她與吳慷仁歡喜冤家的趣味互動，粉絲看了直呼羨慕。

飾演厲鬼惡少天青一角的田士廣，出色演技更是備受觀眾矚目及好評，過去他的作品多以音樂、舞台劇為主，這回首度挑樑演出影集，挑戰一心逼著黃姵嘉冥婚的難纏亡魂。

田士廣說，能理解天青這個悲劇性的反派角色，雖然表面上因母親寵溺而驕縱妄為，死後到地獄繼續靠媽囂張跋扈，內心卻隱藏著不被父親認同與遭受謀殺冤死的痛苦陰影，讓他演出時經常太過入戲、在鏡頭前耍狠後偷偷跑去旁邊掉眼淚，女性觀眾追劇時紛紛高喊被圈粉。

(中時 )