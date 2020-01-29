因應武漢肺炎疫情擴大，法務部長蔡清祥29日參加行政院防疫指揮中心會議後，指示各地檢察機關偵辦相關案件，應從速從嚴偵辦，另要求調查局積極查辦疫情假訊息，並適時發布新聞說明、澄清，以安定民心。

蔡清祥並指示法務部所屬各機關在出入口準備額溫槍、酒精或乾洗手、口罩、標籤紙（測量溫度識別），確保機關同仁及出入民眾之健康。檢察機關處理各種外勤業務，準備口罩、酒精、防護衣、帽套、鞋套等。

蔡清祥指示法務部掌握疫情狀況，持續檢討法務部及所屬機關未來要舉辦的大型會議或活動與相關參訪行程之必要性，減少群聚可能造成的傳染風險。

若法務部同仁或其家屬於最近有出入大陸武漢等地區，符合衛福部規定之需居家自主管理或隔離者，請遵照相關規定辦理，並通知人事單位。

此外，各矯正機關加強落實感染管制措施，所有出入矯正機關人員，均發給口罩配戴、實施體溫監控及手部消毒；遇有發燒之收容人務必立即隔離，發燒之職員請假自我隔離，訪客及接見室家屬不得進入矯正機關，新收收容人入監前1個月內到過大陸者，與其他收容人隔離14日，並早晚量測體溫，有上呼吸道徵狀，立即安排就診。

(中時 )