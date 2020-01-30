刮刮樂成為台灣人每年必做的春節過年運動，街頭巷尾的彩劵行在春節期間都充滿人潮，知名youtuber劉沛回美國時也特地和媽媽一起買了美國的刮刮樂，和台灣的500元刮刮樂一起比較，究竟台、美兩邊的刮刮樂哪邊比較好中？最後結果又是如何呢？
劉沛總共買了台灣500元的「5000同慶」刮刮樂10張，加上美國最新款的20美金（約600元台幣）刮刮樂10張，來看看到底兩邊哪一個刮刮樂比較好中，事先他也做了功課表示，美國的刮刮樂要買最新款的比較好中。
最後劉沛竟然刮中了這款「5000同慶」的頭獎5000元，不只不用扣稅，還直接回本，加上另外還有兩張中獎，總共中了6500元，賺了1500元。美國刮刮樂的部分，中了一張50美金加上一張再換一張刮刮樂，200美金（6000台幣）只回來70美金（2100台幣）。讓長期居住美國的劉沛媽媽都直呼台灣刮刮樂比較好玩，表示美國刮刮樂常常買都是不中或是再換一張。
(中時電子報)
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