美式賣場好市多有著許多量大又划算的商品，更不定時會出現熱門商品，引發民眾一波又一波的搶購潮。一位網友因為屢次去賣場想買好市多的熱門商品「纖三薯」都撲空，趁著春節返鄉下南部，見一古早味美食，毫不猶豫買下了一整個後車廂的分量，畫面讓其他網友看了都超療癒。
好市多熱賣商品「纖三薯」是近期許多人推薦的爆紅神物，用地瓜製成的餅乾，厚實又對味，被譽為好市多新一代「續嘴」零食。民眾去賣場買回來一大包，總在不知不覺之下嗑完。
原PO因為去好市多買纖三薯總是撲空，在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，「去了好幾次都買不到纖三薯，過年下南部看到台灣蕃薯餅，怒吃！」只見原PO附上一圖，整個後車箱都堆滿了大包裝的台灣古早味美食「番薯餅」，塞好塞滿，不留一絲空隙。
見原PO因為買不到好市多纖三薯，而在一氣之下買了一整車的番薯餅，網友驚呼「也太怒！」、「塞滿後車廂超療癒」、「那一車大概是我三輩子的量」！
台灣番薯餅也是有名的好吃零嘴，網友見到這麼多的番薯餅不禁表示，「古早味的才是王道啊」、「看了都想買一包」，更認同原PO所說纖三薯的難忘滋味，他形容「真心不推薦纖三薯，一下子就吃光了」。
不過有網友提醒，不要那麼衝動，他曾經也大包大包地買，但番薯餅很容易有油耗味，建議買回去要分裝，不然根本吃不完。
文章來源：Costco好市多 商品經驗老實說
(中時電子報)
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