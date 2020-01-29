網友表示致電1922，竟收到「不算哄抬價格，只是賣的貴了點」的回覆 (圖／翻攝自新竹爆料公社)

大陸武漢肺炎疫情失控，病毒蔓延至全球，台灣也出現不少確診病例，人心惶惶，口罩成為全民瘋搶之物。一名網友表示，今天跑去藥局幫家人買口罩，看到一盒100入紙口罩要價800元，不知道價格的他掏錢買了下來，事後得知一般價位只要70元，致電1922防疫專線還被回「只是貴了點」。

一名網友在臉書《新竹爆料公社》表示，自己在一家老字號藥局買了100入的紙口罩1盒，被收了800元，之後去其他藥局詢問，藥局人員訝異「怎麼會有這種價格」，他才驚覺自己被坑殺，馬上回老藥局退貨，卻被老闆嗆「你不買還有很多人要買啦」，語畢，後面進來的國外觀光客看到後，就開心買了五盒走，讓他好傻眼。

原PO大嘆，希望外地觀光客不要覺得台灣變成一個趁亂炒價的地方，也表示因為退貨後，沒有憑據，當初購買也沒拿到收據，不清楚該如何檢舉，致電1922還被回：「不算哄抬價格，只是賣貴了點」。

網友看到也怒罵：「發災難財會有報應」、「紙口罩哪有效」、「這價格都敢賣」、「只是貴了點是哪招，根本惡意炒價」、「這可以開罰吧」，更有網友tag蘇貞昌臉書，要求政院處理。

(中時電子報)