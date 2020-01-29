劍橋公爵夫人凱特

梅根與夫婿哈利王子卸下「殿下」頭銜，在女王首肯下如願脫英，淡出核心王室成員行列，帶著寶貝兒子亞契遠走加拿大定居。而未來的王后凱特為了協助另一半威廉王子扛下重任，分擔女王的王室任務，這幾天簡直可以用馬不停蹄來形容。

據《太陽報》（The Sun）和《快報》（Express）29日報導，短短7天內，身為3個孩子媽的凱特就跑了4趟行程，29日一早她就身穿褲裝，出現在史塔克維爾花園托兒所（Stockwell Gardens Nursery），餵小孩吃早餐，致力推動她的5歲以下兒童教育，希望能引發全英國如何教養下一代的話題。

儘管凱特總是顯得一派從容，但英國王室迷卻十分擔心，她會忙壞了。他們認為，她看來「既疲倦又悲傷」。王室支持者開始懷疑，劍橋公爵夫人身上已顯現梅根與哈利脫英的後遺症。

凱特與威廉接待非洲領袖

Prince William and Duchess Kate have arrived at Buckingham Palace to host a reception on behalf of the Queen (alongside the Wessexes) for Heads of State and Government and UK and African business figures to mark the #InvestInAfrica Summit. pic.twitter.com/MInILbsF5m — Omid Scobie (@scobie) January 20, 2020

薩塞克斯公爵夫婦遠走加拿大後，凱特和威廉至今還沒有公開回應相關問題，只看到他們打起精神，不停出現在鎂光燈下。上星期他們獨當一面，在白金漢宮接待了來自非洲的領袖。當時凱特臉上的微笑不時消失，似乎顯得若有所思，舉止也變得和平常不太一樣，而短片在社群媒體上瘋傳，大家都在問，她到底怎麼了？

其中一名王室迷說，有事深深困擾著她，真想知道究竟是什麼事。還有人說，媒體把注意力全放在梅根身上，沒人注意到凱特在掙扎。此外，有人直指，凱特最近不僅看來疲累，而且又老又悲傷。

(中時電子報)