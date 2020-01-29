鍾明軒呼籲大家口罩買夠用就好。

武漢肺炎疫情擴散全球各地，最簡單又有效的防疫第一線就是「戴口罩、勤洗手」，也因此造成民眾搶購口罩，網紅鍾明軒就親自體驗買不到口罩的無奈，讓他忍不住PO影片發文直呼：「台灣人，拜託，不要自私！」

影片開頭，鍾明軒就大喊：「我真的不懂，最近大家怎麼了？」表示雖然了解肺炎擴散，許多台灣民眾都會緊張，但他要近日要買口罩的時候，總發現架上都是空的，問了店員才知道「有些人一來，就直接全部掃走，後面的人拿不到」，令他傻眼直呼「搞得好像百貨公司周年慶」，呼籲大家買口罩買自己夠用的數量就好，「台灣人真的不要自私！」

鍾明軒呼籲大家口罩買夠用就好，不要自私全掃光。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）

至於近日政府下令暫停出口口罩，范瑋琪失言罵狗官造成熱烈討論，鍾明軒則認為政府的出發點是好的，「當然中國人也是人，當他們有困難的時候，出自於我個人的立場，我會幫助他們，但是我自己都還沒有辦法幫助我自己，我要怎麼幫助他？」一再強調「我們要先自救，才能救人」。

(中時電子報)