日本政府安排的第2班撤僑包機已於29日晚間10點過後自東京羽田機場起飛，將赴大陸湖北省武漢市迎接約200名申請返鄉的日僑，預定30日清晨返抵羽田機場。第3班包機可望於30日晚間出發。

厚生勞動省指出，搭乘包機返國的日僑，不管有沒有出現武漢肺炎的症狀，都必須接受是否感染新型冠狀病毒的檢測。

日本的首班包機搭載206名日僑於29日上午返抵東京羽田機場，他們在登機前、機上及下機後都經過體溫檢查、問診等嚴格的檢查，有12人因出現發燒、咳嗽、頭痛等症狀而陸續被送到東京都的醫院檢查。

其中從羽田機場直接被送到東京都內的公營醫院接受進一步檢查的5名日僑，經確認都未感染新型冠狀病毒，有1名40多歲和1名50多歲的男性雖被診斷患肺炎，但並非武漢肺炎。

其餘7名日僑則被送往千葉縣的飯店等待病毒檢測的結果。飯店費用由日本政府負擔，包機的單程機票費則由日僑自行負擔，每張機票約8萬日圓 (約台幣2萬2千元)。

這次的日本撤僑包機是由全日空負責飛航，首班機赴武漢時還搭載了提供大陸的支援物資，包括口罩約2萬個、防護衣50套。

(中時電子報)