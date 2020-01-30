武漢肺炎疫情擴大，口罩、酒精等防疫用品供不應求，甚至出現民眾搶購情況，高檢署指示各地檢察機關查察囤積、哄抬防疫物資等情事，台北地檢署檢察長邢泰釗30日指示「打擊民生犯罪」專組2位主任檢察官黃佩瑜、樊家妍啟動「查緝聯繫平台」，將與衛生、警政單位密切聯繫，加強查察，違者將依《傳染病防治法》究辦。

邢泰釗指出，武漢肺炎疫情來勢洶洶，造成民眾搶購口罩、酒精等防疫物資，高檢署為避免有人刻意囤積哄抬防疫物資，引發恐慌，指示北檢等地檢署啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，北檢將在30日上班日，指示打擊民生犯罪專組主任檢察官聯繫警察局、衛生局等機關加強查察，防杜防疫物資囤積居寄、哄抬價格情形。

北檢強調，依據《傳染病防治法》第61條規定，若針對口罩、酒精等徵用防疫物資進行囤積、哄抬價格且情節重大者，可處1年至7年有期徒刑，得併科500萬元以下罰金；第62條規定，明知自己罹患傳染病卻未依規定接受隔離、致傳染於人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

同法第63條亦規定，若傳播疫情不實訊息者且足生損害公眾或他人，可科處300萬元以下罰金。

(中時 )