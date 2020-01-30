武漢肺炎疫情擴大，台灣高檢署指示各地檢察機關積極查察囤積、哄抬防疫物資、患者「趴趴走」、散播疫情假消息等情事，防範社會恐慌，另高檢署要求各地檢方在疫情期間，添購口罩、防護衣，提供檢察官、法醫、書記官等人因案解剖遺體時使用。

高檢署表示，高檢署已指示各地檢署，指派「打擊民生犯罪」專組檢察官「查緝民生犯罪聯繫平台」，將與衛生、警政單位密切聯繫，依《傳染病防治法》規定，加強查察囤積、哄抬防疫物資、患者「趴趴走」、散播疫情假消息等情事。

高檢署表示，依據《傳染病防治法》第61條規定，若針對口罩、酒精等徵用防疫物資進行囤積、哄抬價格且情節重大者，可處1年至7年有期徒刑，得併科500萬元以下罰金；第62條規定，明知自己罹患傳染病卻未依規定接受隔離、致傳染於人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

同法第63條亦規定，若傳播疫情不實訊息者且足生損害公眾或他人，可科處300萬元以下罰金。

此外，高檢署在武漢肺炎疫情期間，亦指示各地檢察機關需添購口罩、防護衣，以提供檢察官、法醫、書記官等人因偵辦案情需要，進行相驗解剖時，作好必要的防護。

(中時 )