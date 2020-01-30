武漢肺炎疫情今（29日）延燒至最後境土西藏，中國大陸全面淪陷。傳蘋果廉價iPhone將於2月量產、3月發表，外界擔憂疫情擴大，是否衝擊位於鄭州的iPhone組裝廠被迫關閉，而導致延產或斷貨？富士康回應表示，「不會影響生產時間。」

由於疫情險峻，累計至今大陸已有132例的死亡病例、近6千例確診病例，官方宣布農曆新年假期延長至2月2日，北京等大城市及部分省份停駛長途巴士，返鄉工人恐無法復工，造成工廠停擺的窘境。

美國財經媒體日前報導，河南鄭州是鴻海旗下富士康組裝iPhone的大本營，距離爆發肺炎的武漢只有500公里，存在一定的風險，且大陸供應鏈範圍龐大，一旦疫情失控，不排除關廠停工，恐導致iPhone生產延遲，甚至影響出貨。

據國際調研機構IDC資料顯示，大陸智慧型手機出口額有1/4來自河南省，其中富士康貢獻高達60%，對於支撐大陸電子產品製造產業可說是重中之重。

香港經濟日報報導，富士康近日表示，目前不會調整任何生產時間表或關閉工廠，正在密切觀察大陸的情況，會配合政府進行相關措施。

此外，鴻海29日也發布重大訊息表示，集團內部已成立「防疫指揮中心」密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，並隨時掌握各地廠區營運可能因公共衛生管制所造成的影響。

依照集團政策，不針對單一廠區及產能狀況發表評論，目前公司正評估各種方式讓全球生產營運持續順利進行。

(中時電子報)