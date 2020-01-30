武漢肺炎尚未降溫，全球人人自危搶購衛生用品，口罩尤其嚴重。香港確診病例已達10例，香港也是到處可見大排長龍搶買口罩的人潮。近日就有一名網紅從國外進口大量口罩，並以成本價賣出，她的PO文也引起網友們讚爆「人美心更美」。

武漢肺炎弄得人心惶惶，在香港可見口罩及相關防疫用品大缺貨，當地藥妝店還未開門就有大排長龍的人潮，都是等著要買口罩。

《香港01》報導，一名經營網路服飾的網紅PO文表示，「每天看新聞報導又出現一個又一個的確診病例，新年這幾天都待在家不敢出門，如非必要大家記得避免去人多密集的地方，出門的無論時間長短，無時無刻都一定要帶口罩！」

正妹網紅希望可以盡綿力為大家解決燃眉之急，說買了來自美國和日本的口罩，她說自己訂了1.2萬個口罩，其中一半的口罩將會隨訂單免費送出，剩下的一半數量口罩，她會以成本價盒裝賣出，每個人限購2盒。

PO文一出讓許多網友看了大讚「老闆人美心更美」、「善舉」。不過，卻有更多人紛紛留言，「2盒日本的，謝謝」。

香港一名正妹網紅希望可以盡綿力為大家解決燃眉之急。(圖/摘自serco storee IG）

(中時電子報)