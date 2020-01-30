俄羅斯的鎧甲-S(Pantsyr-S)低層防空系統，將要更換新型飛彈，極速可到5馬赫，設計師表示，這將大幅增強鎧甲-S系統的攔截成功率。

防衛世界(Defense World)報導，負責研發鎧甲-S的希普諾夫設計局(Shipunov Design Bureau)，防空系統首席設計師斯盧金(Valery Slugin)對塔斯社說：「我們設計了新的發射器，可以提高系統的射速，新的飛彈也有更快的速度。」

鎧甲系統安裝的是57E6-E防禦飛彈，採用兩截式設計，總長3.16公尺，彈徑90公分，原本的極速是2.5公赫，但是新本的飛彈可達到5馬赫。

斯盧金進一步解釋，高速化的飛彈，就不需要裝太多的高爆彈，因為撞擊速度越高，碎片的效率越高。

鎧甲-S系統經歷了實戰的洗練，在敘利亞部署了兩個鎧甲-S師：一處位於赫梅明空軍基地(Hmeimim AFB)，還有一個敘利亞師，在服役期間，擊落了約100架無人機，證明防空系統的成效。

極端團體屢次使用安裝炸藥的無人機，試圖襲擊赫梅明基地，並且不斷測試鎧甲-S系統的能耐。

設計師說：「起初，恐怖分子將10塊炸彈綁在無人機上，由於體積太大，使得它們很容易雷達上發現，輕易的就能擊落。後來，他們學聰明了，將炸彈數量減少到只有兩枚，並且降低了無人機的飛行速度，使它們在雷達上的訊號變弱了。我們必須付出一些努力，來指導雷達系統如何進一步辨認此類目標....拜他們之賜，鎧甲-S系統也愈來愈高明。」

根據俄羅斯國防部的說法，赫梅明基地是一直都被恐怖份子挑戰，最後一次遇到無人機攻擊基地的事件發生在1月19日。當然恐怖份子還沒有得手，所有空中目標都在安全距離外就被鎧甲-S系統擊落。

鎧甲-S系統裝有12枚57E6-E 型防禦飛彈，射程500公尺~5公里，另外還有2門30公釐的機關砲，擔任最後防線。不過設計師認為，在防禦飛彈愈來愈強化的同時，使用到這2門機砲的機會也就不常發生。

(中時電子報)