針對總統蔡英文的博士論文疑雲，總統府發言人張惇涵等人去年9月23日曾召開記者會說明。網路節目主持人彭文正直指，張惇涵所說的一段話露餡了，吃年夜飯真的會讓人噴飯。

總統府發言人張惇涵表示，當年蔡英文的論文，倫敦政經學院(LSE) 出示的資料顯示，蔡的的博士論文口試是當場通過，教授並沒有叫蔡總統修改內容，而是將博士論文部分的錯漏字進行修改，當年是打字機的時代，沒有Word，沒辦法存檔，所以用手寫、塗改是很正常自然不過的事情。

彭文正在《政經關不了》直指，這一段內容，如果大家在吃初五的年夜飯，要小心，否則真的會噴飯。張惇涵說，「蔡總統當年的博士論文口試當場通過，教授並沒有叫蔡總統修改內容」，彭稱有兩件事露餡了，因英國所有的博士生都跟他們說，英國的博士口試沒有當場通過這個項目，都是事後寫意見，大概一個月或兩三個禮拜後會收到評審的通知。

彭文正點出，張惇涵還清楚地說，「教授沒有叫蔡總統修改內容，而是將博士論文內有部分的錯漏字進行修改」。彭對此質疑說，若打字的錯誤，那一頁重打不行嗎？也沒有人叫她存檔，若那一頁有錯字，重打即可。

(中時電子報)