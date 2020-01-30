武漢肺炎延燒，引發投資人擔憂！美國聯邦準備理事會（Fed）29日結束今年第一次政策會議，決定維持基準利率水準不變。主要原因是推特美國經濟可望維持溫和成長。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）警告，大陸爆發武漢肺炎疫情，恐對全球經濟成長造成風險。

聯邦公開市場委員會（FOMC）發布聲明，宣布聯準會成員一致決定維持基準利率在1.50%至1.75%的區間不變。這項聲明與聯準會去年12月會議後發布的聲明相較，內容幾乎相同，外界解讀，顯示目前的聯邦資金利率水準「適當，可以支撐經濟活動持續擴張」。

此外，華爾街金融家Anthony Scaramucci在達沃斯世界經濟論壇中，被問及美股今年是否維持強勢格局，他表示，今年是美國大選年，聯準會（Fed）將面臨維持寬鬆的壓力，預期股市偏向審慎樂觀。

然值得注意的是，聯準會主席鮑爾在會後的記者會表示，由於陸美貿易衝突一再有變化，也連帶影響製造業和出口，全球原先面臨成長遲緩的局面。另針對武漢肺炎，鮑爾提出警告，如因大陸疫情升溫恐會影響全球供應鏈，可能波及其他主要經濟體，此疫情恐對全球經濟成長造成風險。

(中時電子報)