週二美國總統川普提出的中東和平計畫中，建議巴勒斯坦建國，並將首都設在耶路撒冷。這個計畫讓以色列「表示歡迎」，卻讓巴勒斯坦人群情激憤，週三紛紛走上街頭抗議。

為什麼巴勒斯坦人覺得受到了不公平的對待？

原因是耶路撒冷的東半部，自從1967年就被以色列佔領，雖然國際社會大多不承認以色列擁有東耶路撒冷的主權，但實際上以色列已經長期控制了該區域。

川普所建議的巴勒斯坦首都，其實是耶路撒冷西邊的一個小鎮，叫做阿布迪斯(Abu Dis)，距離耶路撒冷的舊城區，也就是一般所認知的「聖城」，其實有一段距離。

阿布迪斯的街景相當冷清，完全沒有聖城的氣氛，或是任何跟歷史或宗教有關的古蹟，不論對於伊斯蘭教、基督教或猶太教來說，這裡都沒有任何情感的連結。

阿布迪斯有的是一棟廢棄的國會大廈，當年興建的時候，巴勒斯坦人對於建國充滿了樂觀的想像。然而，自從奧斯陸和平協議瓦解，和第二次巴勒斯坦大起義之後，這棟國會大廈就不再使用，逐漸變成廢墟。

阿布迪斯屬於巴勒斯坦所屬的大耶路撒冷地區，而耶路撒冷的商業精華區和宗教聖地都在以色列所控制的範圍內。以色列在1967佔領該地區之後，興建了市政府，更是築起了高牆，將巴勒斯坦隔絕在外，名義上是維安，防止偷渡客和自殺炸彈客。現在這面高牆，被阿布迪斯的大學生拿來投影電影和塗鴉。

美國希望巴勒斯坦建國的首都是阿布迪斯，然後以色列的首都在耶路撒冷。白宮表示，這座高牆，作為兩國首都的邊界，非常理想。這樣的論調，當然很難被巴勒斯坦人接受。

(中時電子報)