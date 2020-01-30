世界衛生組織(WHO)預計本周四在日內瓦的總部，召開閉門緊急會議，研擬是否將武漢肺炎定義為全球緊急事件。

其中決定疫情嚴重性的關鍵指標，就是境外「人傳人」的案例，因為如果這種新型冠狀病毒，有能力在發源地以外的國家，甚至是在不同的洲，造成人傳人的案例，就代表病毒可以本土化，在地傳染，進而演變成世界性傳染病。

先前世衛沒有宣布為緊急事件，就是認為即便武漢肺炎的疫情擴散速度快，病例人數多，但都是在單一地區感染的，然後病人藉由交通工具移動造成的境外移入案例，還不至於對於「全球」造成威脅。

然而，隨著疫情惡化，境外「人傳人」的案例開始發生，截至目前，已有三國確定有本土病例，日本、越南、德國，其中，德國是首次跨洲的本土案例。

世衛的總幹事譚德塞在記者會上承認: 「我們對於疫情的發展，感到非常憂心。雖然大陸以外的案例，目前占整體病例的比例不高，但是我們認為，未來極有可能在全球造成大規模的感染。」

讓世衛專家遲疑不發布全球警報的因素，還有死亡案例的分布。到目前為止，總共有133人因武漢肺炎病逝，都是在大陸境內發生。一旦發生境外死亡案例，疫情將上升到更高的層級。

本周四，世衛將再次召集16位專家，針對疫情討論是否發布全球警戒，會議過程不公開，但會後將隨即對外說明。

(中時電子報)