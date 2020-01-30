高雄市衛生局發含內容曝光。（圖／屏東縣議員宋麗華臉書）

武漢肺炎疫情持續蔓延，台灣境內已有8名確診病例，掀起一股口罩搶購潮。國民黨議員宋麗華指出，有一款口罩已被高雄市衛生局要求下架回收，她特地在臉書發文提醒：「這家的口罩不要買喔！」

宋麗華貼出高雄市衛生局發函內容，一款「益江拋棄式醫用口罩（未滅菌）」因為去年抽驗時，細菌過濾效率小於95％，未符合國家標準，涉違反《藥事法》規定。

文件發文日期為本月3日，收文日期為10日，高雄市衛生局並寫明，基於「藥物回收處理辦法」，要求業者擬定回收計畫書、回收通知函來通知醫療機構、藥局、藥商等配合廠商下架回收，並告知經銷藥商通知下游業者。

據《ETtoday》報導，這款口罩到底有沒有全數回收，不論是在衛福部或食藥署網站、藥師公會網站都沒有載明。至於益江企業，以前就曾進口工業手套，混充通過檢驗的病患檢查手套，而且還賣給醫療場所，因違反《藥事法》，在2013年被判罰25萬元。

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(中時電子報)