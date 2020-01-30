台北捷運環狀線第一階段開通，除了通勤時間大幅縮短，周邊景點與美食也很受關注。其中板橋與新莊兩區共有6站，附近不只有文青網美最愛的打卡熱點，也有懷舊氛圍的老店，不妨計劃一趟輕旅行，體驗新舊交錯的感受。

環狀線板橋站請來法國藝術家Daniel Buren操刀，以「七彩寶盒」為概念，打造色彩繽紛、充滿流動感的空間。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

【Y16／BL07板橋站】網紅最愛 餐飲超靚

原本已是三鐵（台鐵、高鐵、捷運）共構的板橋車站，在捷運環狀線（黃線Y）開通後，成為更重要的交通樞紐，人潮聚集，也吸引不少厲害的美食進駐。

發跡於台中市審計新村的「成真咖啡」，在板橋車站2樓新設門市，圓弧造型的中島就是呼應環狀線。這裡的餐點很受網紅青睞，例如以4種米製作的「海鹽蒸烤鮮中卷彩虹飯」，還有由玫瑰荔枝果露與濃縮咖啡等調成的浮誇系飲料「花漾瑰蜜」，上層是玫瑰奶霜及整朵食用等級的玫瑰花，令人眼睛一亮。

如果你是熱愛古早味的人，建議到黃石市場的「老曹餛飩」，嘗嘗飄香近一甲子的老味道。包裹著黑豬肉內餡的餛飩，皮薄多汁，豬骨熬製的湯頭滋味清甜，難怪許多老主顧都是從小吃到大。

成真咖啡（新北環球板車店）

成真咖啡的海鹽蒸烤鮮中卷彩虹飯，不只好看，在調味及食材上也都很用心。（一份／318元）（圖／于魯光攝影）

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號2樓

以乾冰營造夢幻仙氣的花漾瑰蜜，不愧是浮誇系飲品。（一份／一八○元）（圖／于魯光攝影）

電話：（02）8969-9996

老曹餛飩

地址：新北市板橋區茶館街11號

在老曹餛飩最受歡迎的點法，是小乾麵與餛飩湯的組合。（一組／75元）（圖／于魯光攝影）

電話：（02）2968-0116

【Y17 / BL08新埔民生站】藝文特區 童趣繽紛

新埔民生站附近是美食的一級戰區，不但早午餐林立，介壽市場裡也有不少好料。吃飽喝足後，到前身是退輔會主計人員訓練中心的「板橋435藝文特區」走走吧。這裡已成為藝術與生活緊密結合的公共空間，正前方的巴洛克式建築氣勢宏偉，一旁的白石子沙池正上方，五彩繽紛的漂浮傘好耀眼。令人會心一笑的俏皮壁畫塗鴉牆，也隱身在園區的各個角落，等著你去尋找發掘。

板橋435藝文特區

板橋435藝文特區有色彩繽紛的漂浮傘造景，童趣十足。（圖／于魯光攝影）

地址：新北市板橋區中正路435號

電話：（02）2969-0366

在戲館巷讀著解說牌，可遙想當年戲班的榮景。（圖／于魯光攝影）

【Y18 / O17頭前庄站】老街美味 飄香百年

擁有300年歷史的「新莊老街」，大約1公里長，起點就在頭前庄站附近。這裡廟宇、老屋、舊巷與現代建築和平共處，置身其中，仍可感受百年前首善之區的歷史風華與滄桑。像是「戲館巷」的解說牌上，述說新莊在清朝時期曾經蓬勃的戲曲發展，布袋戲的「小西園」、北管的「俊賢堂」及南管的「聚賢堂」全都聚集於此，只是如今戲班早已人去樓空，獨留戲館巷之名，讓後人追憶神往。

凡曾繁華昌盛的老街，美食必定不少，「翁裕美商行」、「金合和糕餅」、「老順香餅店」與「尤協豐豆干店」都是百年老店，還有已傳承至第五代的「阿瑞官粿店」，招牌的芋粿巧、草仔粿及油飯，總是出爐沒多久就被一掃而空。人氣第一名的芋粿巧，甘滑Q彈的粿皮中，包著炒過的芋角、金勾蝦和肉丁，香氣逼人，吃一口就回不去了。

連接板橋與新莊的新月橋，橫跨大漢溪，視野遼闊壯觀。（圖／于魯光攝影）

吃得很撐，想消化一下的話，可以走到離老街不遠的「新月橋」，宛如雙新月的不對稱雙拱造型十分優美，入夜後華燈初上，七彩光影變化，又是另一種韻味。橋面僅限行人和自行車通行，建議可以租輛Ubike，享受乘風馳騁的快意。

新月橋

地址：新北市新莊區重新堤外道

新莊老街

地址：新北市新莊區新莊路

阿瑞官粿店的芋粿巧，是第四代研發改良的熱門餐點，配料經過爆香後，口味讓人回味無窮。（一個／30元）（圖／于魯光攝影）

阿瑞官粿店

地址：新北市新莊區新莊路49號

電話：（02）2992-8796

【Y19幸福站】抵達幸福 爽嗑全牛

10年前的偶像劇《下一站，幸福》曾引起不少話題，環狀線開通後，真的可以從車廂廣播聽到超浪漫的「下一站，幸福」了！有台版清溪川之稱的「中港大排」，就位在幸福站不遠處，整治成功後變身IG打卡聖地；彩虹大橋、積木水上步道，以及沿途的3D彩繪牆，全都超好拍，不妨多留點時間在這裡散散步，享受悠閒氛圍。

經過整治的中港大排，搖身一變為當地居民的親水散步公園。（圖／于魯光攝影）

幸福站附近，主打台灣溫體牛的火鍋餐廳「饗牛二館」頗富盛名，尤其是超狂的「極上全牛涮肉盤」，吃得到整頭牛的每個部位！在以牛大骨慢熬8小時以上、加入白蘿蔔及新鮮蔬果煮出的甘甜湯頭中涮煮後入口，每一次咀嚼，都感覺溫潤柔和的鮮甜在口中瀰漫，說有多幸福，就有多幸福。

中港大排

地址：新北市新莊區中華路二段

饗牛二館老闆研究出各部位牛肉最適合的涮煮時間，像是菲力、肋眼和雪花牛，都是輕涮3秒鐘最美味。（圖／于魯光攝影）

饗牛二館

點一份饗牛二館的極上全牛涮肉盤，可一次嘗盡老饕、菲力、雪花牛、肋眼、沙朗、沙朗筋、肋眼蓋（或鑽石）、肉角與紅寶石等各部位肉質。（一份／1680元）（圖／于魯光攝影）

地址：新北市新莊區頭前路96號

電話：（02）8991-1818

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(中時電子報)