十八歲時靠著主演《危險心靈》出道的胡瑋杰，當年劇中爆炸頭的痞痞壞學生形象，至今依然讓人印象深刻；近年他在《酸甜之味》飾演張書豪的搞笑同事，更是深受觀眾喜愛。不過，胡瑋杰透露，在演藝圈十幾年可說都處於低潮，還好有狗寶貝Lucky相伴，才能看淡不順遂。Lucky原名「路西法」，有天突然抓狂差點咬瞎胡瑋杰，宛如中邪一樣，逼得胡瑋杰只好幫牠改名。

胡瑋杰經常開車帶Lucky出遊，還與牠留下可愛的車上同框照。（圖／胡瑋杰提供）

「兒子Lucky陪伴我至今已經十四年，算是狗界人瑞了！我十八歲離開花蓮的家，一個人來台北工作拍戲，就決定養隻小狗作伴。」提及這段人狗緣，胡瑋杰說，當年獨自在台北街頭，看見Lucky開心地對他搖尾擺頭便「一見傾心」，立刻帶牠回家，「Lucky於是成為了我在台北唯一的親人，漸漸地也愈來愈依賴彼此。」

Lucky喜歡跟胡瑋杰靠在一起躺著，享受「天倫之樂」。（圖／胡瑋杰提供）

慣性脫肛 糾纏五年

其實，身為基督徒的胡瑋杰一開始，把Lucky取名「路西法」（撒旦），「因為當時很年輕，想要替牠取一個很屌的名字，在牠一歲多的時候，我又養另一隻臘腸狗，取名『加百列』（大天使）；結果兩隻狗竟然無法好好相處，只要加百列一看到路西法就會想欺負牠，讓我非常頭痛。」

當時，胡瑋杰認為是「名字相剋」，兩隻狗才會如此敵對，最後便把加百列寄養在可靠的朋友家，專心照顧路西法。

五年前某天深夜，胡瑋杰進行睡前禱告時，路西法突然沒有原因地攻擊他的臉，造成他眼睛濺血，還差點瞎掉。「後來這種莫名攻擊又多次出現，我當時很喜歡驅魔電影，認為應該要幫牠改名字；奇妙的是改名『Lucky』之後，牠無故抓狂的情形不再出現，還真的是寧可信其有，不可信其無啦！」

還沒改名之前，Lucky常莫名攻擊胡瑋杰，曾把他眼皮咬傷。（圖／胡瑋杰提供）

換算成人類年齡已經高達七十二歲的Lucky，健康每況愈下，五年多前，醫生診斷出Lucky有「脫肛」的問題，每一次上大號，腸子都會直接掉出來。「第一次Lucky腸子掉出來的時候，我真的要嚇死了，直接往醫院衝。有一次我拍戲拍到忘記去寵物店接牠，隔天去的時候，我臉都歪掉了，牠大便大得亂七八糟，腸子氣腫導致黏膜變得很薄，整個都是血，我心疼得要命，非常自責。」

胡瑋杰說，現在只要帶Lucky出門玩或工作，他一定要戴手套，「嚴重一點的話，糞便還會卡住，我要幫Lucky把糞便擠出來，再把腸子清理乾淨塞回去。」雖然Lucky已被「脫肛」糾纏了五年，胡瑋杰卻不以為苦，每一次都貼心地幫Lucky擦屁股塞腸子，可見得愛狗之心。

自以為帥 嫌父邋遢

還沒改名之前，Lucky常莫名攻擊胡瑋杰，曾把他眼皮咬傷。（圖／胡瑋杰提供）

寵物溝通師盛行後，胡瑋杰曾經透過朋友找上一位寵物溝通師，「Lucky認為自己是一隻很漂亮、很優雅的狗，卻認為我這個爸爸長得很醜，還常常不修邊幅穿著拖鞋就出門，牠覺得爸爸很邋遢。」Lucky的看法，激得胡瑋杰當天立刻去買了一雙新鞋。

今年14歲的Lucky有嚴重的脫肛問題，每次上大號，腸子就會掉出來，讓胡瑋杰非常心疼。（圖／焦正德攝）

當時，寵物溝通師還問了Lucky對於「脫肛」的看法，沒想到Lucky竟回：「有這麼嚴重喔！我只覺得每次大便好像都大不乾淨。」至於到底相不相信寵物溝通師，胡瑋杰坦承：「能知道Lucky的心情是滿新鮮的，但就僅供參考，跟算命是一樣的道理。」

最後，胡瑋杰不捨地表示，醫生說Lucky最多可能只剩下五年壽命，「我始終不敢去想。許多人都想教會寵物一些技能，但是我把Lucky當人看，我覺得牠活得開心就好。」

為了解Lucky的內心世界，胡瑋杰曾找上寵物溝通師，結果得到「Lucky覺得爸爸很醜」的答案，讓他哭笑不得。（圖／焦正德攝）

胡瑋杰

本名：胡桓瑋

年齡：31歲

Lucky已經高齡14歲。（圖／胡瑋杰提供）

專長：戲劇

身高：177公分

體重：60公斤

代表作品：《危險心靈》《酸甜之味》

狗界人瑞 Lucky

年齡：14歲 性別：公

品種：臘腸狗

癖好：發呆、愛咬人

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)