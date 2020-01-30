本土劇男星潘逸安去年和小十歲的圈外女友Vivian完婚，去年底迎來寶貝女兒「米估」，為了迎接鼠年，身為新手老爸的他，特地帶著同門師弟郭柏傑，親自提筆設計紅包，希望藉由紅包散播喜氣。

擅長繪畫的郭柏傑，平常喜歡藉由素描臨摹動物釋放壓力，他雖怕老鼠，但配合金鼠年，硬著頭皮畫了Q版卡通鼠，祝福粉絲在各自的領域都能「鼠一鼠二」。新手爸爸潘逸安則用「意象派」畫了一隻金鼠，並寫下「新年快樂」，「這個願望十分樸實普通，但人的一生中，做自己想做的事、活得快樂是最重要的。」

郭柏傑化的卡通鼠，與師兄潘逸安的意象鼠，風格大不同。（圖／張祐銘攝）

潘逸安 女兒一抱就哭

談起首次以爸爸的身分過新年，潘逸安直言，新手爸爸的日子雖然快樂大於疲勞，其實滿累的。現在老婆和月嫂阿姨一起照料米估，他負責在外奔波，卻發現養個小孩有許多瑣事得處理，幾乎天天忙到只剩吃飯睡覺時在家，這也間接影響他和米估培養感情的時間。

「我一抱米估，她就哭，月嫂阿姨說要換個姿勢，換了她還是哭，一交給月嫂抱，她就好安靜，前天仔哥（謝承均）抱也沒有哭耶！可能米估就是不喜歡我！」潘逸安無奈地說完又自我安慰：「最近有好一點、穩定一點。」

這對同為南部小孩的師兄弟，今年都會回鄉過年，潘逸安表示，米估出生至今都沒有回去高雄老家，「春節會先帶米估回家祭拜祖先，為了避免她在外被感染，只會在附近的公園走走。」

農曆新年潘逸安、郭柏傑計畫回南部和家人團聚。（圖／張祐銘攝）

郭柏傑私下常靠畫畫紓壓，特別的是他的左右手都能運用自如。（圖／翻攝自郭柏傑IG）

郭柏傑 包個六討吉利

潘逸安過去都會給父母五位數大紅包，笑說今年開始可以靠女兒吸「金」，他透露，已替米估辦了戶頭，舉凡政府補助的育兒津貼、紅包都會存進去當成教育基金，「米估上小學後，我應該會拿兩、三包紅包給她自行運用，不過，她要真正享有全部的紅包自主權，就要等到十八歲。」潘逸安認為，人的欲望會愈來愈大，一定會好好培養女兒的儲蓄觀念。

聽完師兄這一席話，兒時紅包都被大人收走的郭柏傑相當有感，他以前連零用錢都沒有，和同學出門都必須先伸手要錢，直到抗議後才開始有「收入」，「如果你沒有經歷過，就不會知道沒存錢的後果，我是高中後才學會儲蓄理財，我覺得算是有點晚了。」剛踏入演藝圈、賺到第一份薪水的他，究竟打算「回饋」多少紅包給雙親，郭柏傑笑說：「六這數字不錯，六千好了！」

剛升格人父的潘逸安不時會帶妻女出門，但考量小孩抵抗力差，過年會避開人群。（圖／潘逸安提供）

展望金鼠年，潘逸安直言想要拓展戲路，例如精神病患、自閉症患者都是他想詮釋的角色，「我可能這一生不會變這樣子，但我想要去知道他們有什麼想法，透過角色，呼籲外界重視這群需要幫助的朋友。」主持校園活動已經相當順手的郭柏傑則說，雖然自己在學生族群中有明星般的禮遇，但有機會的話想嘗試雙語主持，提升自我的主持功力。

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(中時電子報)