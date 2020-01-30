國民黨主席3月7日進行補選，今（30日）、明兩天受理領表，前國民黨副主席郝龍斌、立委江啟臣、台灣大學政治學系教授張亞中及藍天行動聯盟主席武之璋，都已表態參選。

2020大選潰敗後，國民黨內改革聲浪不斷，吳敦義率一級以上主管總辭，由林榮德代理黨主席。黨主席3月7日進行補選，1月17日~2月3日開放參選人連署，1月30日、31日受理領表，需繳交200萬元選務費，2月3日、4日受理登記。

(中時電子報)