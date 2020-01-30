國民黨主席3／7補選 今明兩日領表 07:282020/01/30 中時電子報 李慈音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨中央黨部。（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席3月7日進行補選，今（30日）、明兩天受理領表，前國民黨副主席郝龍斌、立委江啟臣、台灣大學政治學系教授張亞中及藍天行動聯盟主席武之璋，都已表態參選。 2020大選潰敗後，國民黨內改革聲浪不斷，吳敦義率一級以上主管總辭，由林榮德代理黨主席。黨主席3月7日進行補選，1月17日~2月3日開放參選人連署，1月30日、31日受理領表，需繳交200萬元選務費，2月3日、4日受理登記。 (中時電子報) #補選 #領表 #國民黨主席 #郝龍斌 #江啟臣 #張亞中 #武之璋 也許您會感興趣 推薦閱讀 江啟臣參選黨主席 青壯派力挺 04:092020/01/26 政治要聞 黨主席補選 郝龍斌呼籲黨員連署支持他 19:332020/01/27 政治 國民黨主席補選 這兩人將左右大局 10:002020/01/28 政治 他站出來！力挺江啟臣參選黨主席 08:142020/01/28 政治 國民黨主席補選 張亞中籲黨員都能參選 11:502020/01/28 政治 江啟臣參選 代表這時代結束 12:002020/01/29 政治 改革國民黨 江啟臣臉書問卷5方向了解民意 07:452020/01/29 政治 國民黨主席補選多人表態 馬英九：有競選不是壞事 10:072020/01/29 政治 國民黨主席補選 郝龍斌江啟臣網路搶話題 12:142020/01/29 政治 參選黨主席 郝龍斌提Kobe名言：我無可推卸！ 13:422020/01/29 政治 政治熱門新聞 罷韓會成功嗎？他爆預測恐影響2022、2024選舉 - 政治 大年初五打臉蔡論文 彭文正：看到這段會噴飯 - 政治 旅美學者：康乃爾一則舊聞 藏蔡英文博士門危機 - 政治 2024總統大選 命理師爆：藍軍這大咖當選機率高 - 政治 韓遭嗆是「高雄病毒 」？韓粉心痛吐二句真心話！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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