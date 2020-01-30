位在台南的「徐園長護生園」，長期救護收容所的「死刑犬」和患有重症的毛孩，負責人徐雯慧和弟弟徐文良被封為「浪浪保護神」，每月公開勸募金額最高曾近500萬元。但本刊接到護生園前員工投訴，指該園帳目不清、提供劣等飼料給犬隻，徐文良還曾因開車撞死人，竟挪用善款支付和解金，動保人士痛批徐園長根本是利用毛孩在斂財。

記者實地走訪徐園長護生園，偌大的園區乍看下乾淨整齊，裡頭飼養超過2千隻的各色狗兒，犬隻一發現陌生人靠近便不斷吠叫，工作人員忙著整理環境，不時還要安撫情緒失控的毛孩，一時間顯得左支右絀、焦頭爛額。

記者佯裝遊客與工作人員攀談，工作人員也藉機訴苦，表示每逢假日參觀時間，民眾絡繹不絕，「有時要擠都擠不進來」，更透露護生園工作十分辛勞，還不忘提醒記者可以「捐款救貓狗」，可見徐園長對員工訓練相當成功，護生園就靠著苦情形象獲得大筆善款。

徐園長護生園規模大，可說是台灣最大的救狗組織。（圖／鄭清元攝）

徐園長護生園是由徐雯慧和弟弟徐文良共同負責，姐弟倆常將重傷、重症的貓狗帶回養護，更多次在死神手中搶回被收容所列為優先安樂死的「死刑犬」，徐文良則秉著「為善欲人知」的心情，頻繁在臉書直播救援流浪狗過程，2人也被網友封為「浪浪保護神」，動保圈更常出現「捐款只捐徐園長」的言論，在眾多「動保蟑螂」中成為公認的清流。

而高名氣也帶來高收入，本刊調查，護生園常以貓狗救援為名義募款，每月勸募金額就近500萬元，多位政商名流和藝人網紅也公開相挺。行政院副院長陳其邁今年初曾前往參觀，歌王費玉清、蕭敬騰則數度捐款，還有樂透得主大方贈百萬，善款源源不絕，但形象神聖偉大的護生園卻遭前員工踢爆帳目不清、挪用善款，甚至連徐文良撞死人的賠償金都是來自大眾的愛心。

本刊多次致電徐園長護生園，但電話始終無人接聽，記者在語音留言並發簡訊提問，但直至截稿前均未有任何回應。

蕭敬騰愛狗形象深植人心，過去砸百萬捐款給徐園長，卻不知匯到的是徐文良私人帳戶。（圖／翻攝臉書）

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(中時電子報)