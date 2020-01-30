徐園長護生園為全台最大動保團體，不少名人公開力挺支持，如今卻有前志工出面爆料護生園的捐款帳目不清，還出現挪用善款情況，連徐文良撞死人的賠償金都是來自大眾捐助的善款。

本刊調查，徐文良在2016年發生車禍，他當時駕駛小貨車撞死無照上路的機車騎士，家屬要求170萬元和解金，而徐文良因長年沒有穩定工作，還聲稱將多數精力投入救援，當時一度因賠償金額過於龐大而煩惱，但沒過幾天就順利籌到錢並與家屬和解。

「大家都知道他（徐文良）沒錢，怎麼可能一下子生出這麼多？」護生園前志工阿國（化名）向本刊表示，徐文良籌措和解金的速度快到驚人，阿國從徐的身邊親友打聽後才知道，他平日號稱將各界善款全數應用在流浪貓狗上，但實際上卻利用善款戶頭內的錢來賠償和解，百般失望下，阿國憤而退出護生園。

開小貨車撞死人的徐文良，告訴警方自己經濟狀況勉持，卻可以短時間內湊足170萬和解金，原來是徐疑似挪用帳戶善款。（圖／讀者提供）

依據台南地方法院2016年10月的判決，的確有名徐文良的男子因過失致死而被判刑，「有期徒刑5月，若易科罰金，以新台幣壹千元折算1日」。判決書更載明，被告自稱是國中畢業，「無業，家庭經濟狀況為勉持」，可見徐文良生活並不寬裕。阿國說，「我無法接受他（徐文良）為避免牢獄之災，竟擅自挪用救濟貓狗的善款。」

本刊多次致電徐園長護生園，但電話始終無人接聽，記者在語音留言並發簡訊提問，但直至截稿前均未有任何回應。

過去台南市社會局就曾行文徐文良要求停止公開勸募行為。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)