每月最高有近500萬元捐助款的徐園長護生園，遭爆料帳款不清楚，負責人之一的徐文良甚至挪用善款來賠償撞死人的和解金，讓人傻眼，不過更讓人匪夷所思的是，徐園長護生園匯款戶名都是以徐文良個人帳戶作為捐款帳戶，即便台南市社會局曾行文警告，卻不見改善。

本刊調查「徐園長護生協會」及旗下相關組織「莉丰慧民V關懷動物協會」，都未依規申請募款，且募款帳戶名相當複雜，包括有徐文良、黃龍宗、莉丰慧有限公司等，還有以同戶名卻在不同金融機構分別開戶的情形。

本刊調查，護生園早在2016年就被檢舉，徐文良多次在臉書向民眾捐款，又提供其私人戶頭作為捐款帳戶，台南市社會局曾行文要求護生園停止公開勸募行為，但徐文良似乎沒有把官方勒令放在眼裡，不論在其粉絲專頁或私人臉書都能看見匯款資訊。

徐文良時常在臉書 PO文並寫下感人肺腑的文章，吸引許多動保人士捐款。（圖／翻攝臉書）

不僅如此，護生園每次缺錢就會在臉書上大打悲情牌，以飼養2千隻狗兒開銷龐大、經費短缺為由，常在個人頁面喊出飼料告急，並寫出動情文章，希望大眾捐錢捐糧，往往一呼百諾獲得廣大迴響，但園方卻還指定飼料品牌，令人不解。

1位動保人士B小姐向本刊表示，民眾若想捐飼料，徐園長往往會指定特定商行販售的冷門牌子，該款飼料號稱添加日本補體素和許多益菌，檢驗結果卻發現其營養成分是高磷低鈣，長期食用可能讓犬隻關節無力，質疑徐文良並不是真心愛狗。

徐文良在臉書公開勸募善款，捐款帳戶卻是提供私人帳戶，明顯違規。（圖／翻攝臉書）

本刊多次致電徐園長護生園，但電話始終無人接聽，記者在語音留言並發簡訊提問，但直至截稿前均未有任何回應。

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(中時電子報)