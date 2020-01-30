徐園長護生園負責人之一的徐文良常在粉絲專業開直播救狗，他總不介意露出自己半甲的刺青，更常邊嚼檳榔、抽菸邊救狗，事實上他自稱早年就是鄉里間有名的問題人物，總是帶著小弟放高利貸牟利，直到參與姐姐徐慧雯救援流浪動物的行動才扭轉形象，並成為另類網紅，動保人士B女卻痛批徐文良是個「賺很大的商人」，藉愛護動物名義在外招搖撞騙。

徐文良知道自己已脫胎換骨，還利用超高人氣成立電商平台，擔任直播主賣商品，販賣物品從衛生紙到行李箱可說應有盡有，只要打出「愛心購買」、「2千隻狗要照顧」等關鍵字，粉絲往往奮力掏錢，用新台幣讓徐文良的商品下架。

其實這已不是徐園長護生園首次遭控，早在3年前就曾涉嫌利用愛心詐財，但徐雯慧和徐文良當時奮力澄清，被攻訐的負面宣傳反讓其善款不斷增加，更有不少人是徐園長的鋼鐵粉絲，每當網路上有人質疑捐款詐騙案件，「徐粉」就會大舉出征，在網路上發動言語霸凌「質疑者」，造成許多知道內情人士不敢吭聲。

在尚未開始救援狗錢，徐文良只是個專放高利貸的地痞。（圖／翻攝臉書）

徐園長護生園於2013年成立，粉絲人數高達68萬人，卻多次登上社會版面，如今又再次因為善款問題惹爭議，相關單位應盡快查明真相，別讓愛狗人士的錢財落入莫名詐騙深淵中。

本刊多次致電徐園長護生園，但電話始終無人接聽，記者在語音留言並發簡訊提問，但直至截稿前均未有任何回應。

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(中時電子報)