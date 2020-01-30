性感女星李妍瑾在2016年時，因與一名賀姓計程車司機互毆而鬧上法院，官司結束後，李妍瑾一度淡出台灣演藝圈，並將事業重心轉往對岸從事微商。日前她出席經紀公司尾牙時，淚訴一直到現在，都還受到這件樁案件的影響，許多工作機會都因為廠商對她的形象有顧慮，只好拱手讓人。李妍瑾難過問：「我到底做錯什麼？」

據《聯合新聞網》報導，李妍瑾表示賀姓司機當年勒索自己，從最初開價5千到8萬，最後更是一路飆到50萬！她說對方當時將自己拉下車、又打又罵，「我都報警了，我為什麼要給你這個錢，我寧可拿錢請律師，也要跟你告到底，揭發你的惡狀！」

李妍瑾說，因為自己的藝人身分，所以這起案件才會被外界放大檢視，但卻沒人挺身幫她說話，「那我能怎麼辦？我只有躲。」至於賀姓司機，她透露最近又被乘客揍了，起因是他在找乘客錢時，把錢直接丟出窗外。李妍瑾說：「這樣的人為什麼還能開計程車？乘客的人身安全不是會受到影響嗎？」

屋漏偏逢連夜雨，李妍瑾的衰事還不只這一件！她自曝日前曾遭一名導演「設局」，私訊說喜歡她，之後雙方約在居酒屋會面時，李妍瑾還約了另一名友人一同前去，但卻遭媒體寫成「一晚會兩男」。

李妍瑾指控那名導演原本在聊天，卻突然倒在自己身上，李妍瑾把他的頭抓起來；之後導演當面對她說：「我要睡妳！」李妍瑾馬上回：「我有聽錯嗎？」認為該導演沒禮貌，當場和朋友一起閃人，卻沒想到已被偷拍，質疑那名導演根本就是想炒知名度！李妍瑾表示新年新希望，盼能拍出一部自己的代表作。

(中時電子報)