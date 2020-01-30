武漢肺炎疫情未見緩和跡象，中國大陸宣布延長春節假期。金管會對此提醒上市櫃公司，若在春節期間因此發生重大影響財務業務狀況，應在今（30）日開盤前在公開資訊觀測站發布重大訊息說明，落實資訊公開相關規定，俾利投資人進行判斷。

金管會指出，會計師事務所派遣同仁赴陸執行審計作業，應充分考量同仁安全。若因延後赴陸，導致上市櫃公司無法在期限內公告2019年財報時，可依「公告申報特殊適用範圍辦法」規定，檢具無法如期公告申報理由、證明資料及擬展延期限，向金管會申請核准。

(時報資訊)