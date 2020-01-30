《台北股市》金管會：留意資訊公開及財報公告期限 07:442020/01/30 時報資訊 林資傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金管會。（記者林資傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情未見緩和跡象，中國大陸宣布延長春節假期。金管會對此提醒上市櫃公司，若在春節期間因此發生重大影響財務業務狀況，應在今（30）日開盤前在公開資訊觀測站發布重大訊息說明，落實資訊公開相關規定，俾利投資人進行判斷。 金管會指出，會計師事務所派遣同仁赴陸執行審計作業，應充分考量同仁安全。若因延後赴陸，導致上市櫃公司無法在期限內公告2019年財報時，可依「公告申報特殊適用範圍辦法」規定，檢具無法如期公告申報理由、證明資料及擬展延期限，向金管會申請核准。 (時報資訊) #武漢肺炎 #冠狀病毒 #疫情 #金管會 #上市櫃 #公司 #資訊 #財報 #申報 也許您會感興趣 推薦閱讀 散戶注意！別只顧疫情…還要緊盯這些事 16:002020/01/28 財經 蔡英文強調全面防疫 務必遵守防疫規定 15:072020/01/28 政治 人命重要 會計師無法赴大陸財報可申請延期 15:352020/01/28 財經 肺炎大爆發 蘋果追加10％訂單GG了 16:552020/01/28 財經 進醫院戴口罩 中榮防疫紅外線測體溫 19:442020/01/28 社會 嚴防武漢肺炎 中市府籲勞雇配合請假規定 15:292020/01/29 生活 武漢肺炎疫情擴大 高檢署指示嚴查 要求解剖要帶口罩、防護衣 07:172020/01/30 社會 蘋果財報亮眼 產品銷量超預期 04:092020/01/30 焦點新聞 蘋果財報佳 iPhone立大功 04:092020/01/30 財經要聞 未遵守隔離規定 指揮中心：最高開罰30萬 04:092020/01/30 財經要聞 財經熱門新聞 政府基金裝死？台股暴殺逾670點 史上最慘 - 即時 - 工商 爆發肺炎…陸iPhone廠危險？富士康回應了 - 財經 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 20年前廠商紛西進 老謝曝台陸口罩產量差距 - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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