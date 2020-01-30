金管會推動「以房養老」貸款業務迄今已滿4年，據金管會最新統計，2019年「以房養老」核貸件數、核貸額度均年增逾3成，呈現穩定成長趨勢。進一步分析顯示，北北基地區仍為主要申請區域、女性較男性更能接受「以房養老」貸款的趨勢亦不變。

高齡化、少子化趨勢逐漸衍生各項老年經濟安全議題，金融需求隨之產生變化。金管會對此鼓勵金融機構開發提供符合年長者需求的金融商品及服務，其中俗稱「以房養老」的商業型不動產逆向抵押貸款業務，可成為年長者生活經濟保障的補充性措施之一。

金管會統計，「以房養老」代管業務自2015年11月迄今已有14家銀行開辦，除了一般貸款方案外，亦有結合信託及保險商品者。截至2019年底，核貸件數共4080件、核貸額度約228億元，分別年增32.9％、34.5％，呈現穩定成長趨勢。

其中，合庫銀核貸1610件、95.57億元稱冠，土銀核貸1314件、64.65億元居次，華銀以核貸731件、35.43億元位居第3。第4名為台企銀核貸202件、13.83億元，一銀核貸138件、11.7億元位居第5，前5大均為泛公股行庫，且核貸額度占比高達97％。

進一步分析顯示，「以房養老」業務平均承作年限為21.88年，申請客戶以女性居多，約占核貸件數55.27％。分布區域仍以北北基為主，共核貸2072件、158.42億元，平均每件764.6萬元。其次為中彰投核貸589件、核貸22.19億元，平均每件376.77萬元。

桃竹苗核貸470件、18.36億元，平均每件39.07萬元。高屏核貸444件、14.25億元，平均每件320.98萬元。雲嘉南核貸333件、8.47億元，平均每件254.54萬元。宜花東核貸155件、5.7億元，平均每件386.37萬元。外島核貸17件、2993萬元，平均每件17.6萬元。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下辦理以房養老業務，順應市場社會需求穩健發展，並適時協助解決銀行辦理過程中遭遇的實務問題。同時，也持續督促落實執行金融服務業公平待客原則、金融消保法相關規定，以保障金融消費者權益。

(時報資訊)