台北市第四選區，民進黨派出2014、2018年連二次勇奪議員第一高票，擁有「港湖女神」之稱的高嘉瑜，成功挑戰國民黨現任立委李彥秀。高基層經營實力雄厚，加上超高個人魅力，網友看好可望接任基隆市長；但卻有人直言，高一走民進黨恐無人可接港湖，會再被國民黨贏回去。

網友在PTT論壇發文《高嘉瑜如果在基隆選的上市長嗎？》寫道：「港湖女神出身基隆，她曾經講過第一次拼議員初選的時候，賴清德幫她印了五萬份文宣，還跟她說如果初選沒過會全力協助她回基隆經營。以高嘉瑜經營基層的方式，各位認為她如果一開始在基隆選，有機會當到基隆市長嗎？」

文章一出，討論熱烈。其他網友紛紛回應：「她可以去接蔡適應的班」、「不過民進黨沒有人有能量接港湖」、「是可以但港湖會再度失守」、「其實有可能。他出身基隆又台大法律＋學生會長」、「機會不小，過去北市議員能見度也夠高」、「基隆執政受到肯定，加上高嘉瑜個人魅力，滿有機會的」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)