＜迷思1＞老了關節就一定會卡卡、疼痛，年輕人不用擔心？

罹患退化性關節炎的病患的確大多是老年人，主要原因就是從年輕時開始，長期以來的持續活動、負重以及傷害累積所造成的，最後種下年老後，關節退化的結果。退化性關節炎患者容易出現關節活動卡卡、腫脹、積水、疼痛等症狀，甚至嚴重惡化造成關節變形，就會影響日常活動的能力。

老化是關節炎風險因子之一

台灣楓城骨科醫學會理事長、台大醫院骨科部主任楊榮森說明，雖然老化會增加退化性關節炎的發生機率，也是產生退化性關節炎的最大風險因素；但其實老化並不是直接導致退化性關節炎的原因，也就是說，並非所有的老年人都會罹患退化性關節炎。

除了老化因素外，其實，退化性關節炎是多種成因導致的疾病，與創傷、負重、感染、發炎疾病，以及其他關節疾病都有關係，而軟骨退化後產生的發炎物質，會破壞關節腔，更容易形成退化性關節炎。

年輕人多因運動傷害傷關節

隨著運動風氣漸盛，如果年輕人運動時沒有量力而為，或是沒有做好關節保護準備，很容易就會發生運動傷害，例如半月板受傷、十字韌帶斷裂、骨折脫位、發炎性關節炎等，也都會造成退化性關節炎。

其中十字韌帶斷裂，也就是膝蓋退化性關節炎發生的主要風險因素之一，而且是運動傷害導致年輕人創傷之後，退化性關節炎提早發生的常見原因。如果十字韌帶斷裂後，沒有妥善處置，可能會造成膝關節平衡不穩定，而加速關節軟骨的磨損速度，很容易提早發生退化性關節炎。

＜迷思2＞關節會痛是因為使用過度，盡量少動就不會痛了？

正常來說，膝部關節會疼痛的原因，通常是由一次性的急性損傷，或是經常重複性的動作所引起，隨著時間及年齡的增長，進而向膝蓋施加壓力，造成膝部關節使用過度，以及體重過重，造成下背部、臀部、膝蓋、腳踝等關節，承受過度壓力，進而增加了罹患退化性關節炎的風險。然而，減少活動卻會導致肌力虛弱，增加受傷的機會，因此，建議最好適度活動。

學習正確運動，盡早開始是關鍵

中華民國藥師公會全國聯合會藥物產銷委員會副主委、台灣預防保健協會理事長趙順榮指出，根據紐約州貝斯以色列醫學中心研究發現，預防膝蓋受傷最好的方式，就是熟悉自己的身體狀態，並學習如何正確運動，且運動的關鍵是儘早開始，因為隨著年齡的增長，要保持關節的靈活性，就會變得越來越具有挑戰性。

如果已經有膝蓋疼痛的問題，建議尋求專業醫師、物理治療師的協助，可以幫助建立適當的運動方案；而物理治療可以幫助增加靈活性，並增強支撐膝蓋的肌肉。舉例來說，如果膝蓋很容易因為關節炎而引起慢性疼痛，就要避免衝擊性的運動，建議選擇橢圓機來取代跑步機；如果是其他原因造成的膝蓋疼痛問題，建議選擇游泳及騎腳踏車等非負重運動，對膝蓋可能是比較好的選擇。其中游泳是最好的運動之一，水有浮力可以支撐體重，並減輕運動時關節的負重，其中又以自由式對關節傷害較小。

核心肌肉是健康骨骼的基礎

趙順榮強調，在運動之前，記得一定要充分暖身、熱身，進行伸展運動，就可以有效預防運動傷害的發生；伸展時，最重要的是保持關節的靈活性及柔韌性，才可以減少膝蓋受傷的風險。

維持固定的運動習慣，可以保持腿部、臀部及核心肌肉的強壯，而較好的核心肌肉是良好姿勢及健康骨骼的基礎，尤其臀部、腿部的肌肉強壯，就有助於減輕膝蓋的壓力。

＜迷思3＞關節痛的時候，吃止痛藥快速止痛就好？

許多不同的狀況都會導致關節疼痛，包括退化性關節炎、類風濕關節炎、痛風性關節炎、滑囊炎，以及十字韌帶撕裂傷及扭傷。

關節痛會影響身體的任何部位，從腳到肩膀、手部，其中膝關節疼痛是最常見的身體不適症狀，其次是肩膀及腰部疼痛。

非類固醇消炎藥，能抑制發炎反應

趙順榮表示，無論造成關節疼痛的原因是什麼，通常都可以使用非類固醇消炎藥（NSAID），主要目的是抑制發炎反應，即使是有腫脹的中度或重度關節痛，也能透過NSAID來有效改善關節疼痛。不過，如果長期有關節疼痛的問題，仍建議就醫檢查，由醫師給予適合的處方治療，如果有體重超重的問題，減輕體重就可以減輕關節疼痛的壓力。

物理療法則可以在專業物理治療師的指導下，進行運動治療、超聲波治療、冷熱

療法，以及經皮神經電刺激止痛等方式，透過增強關節週圍的肌肉及關節穩定度，來改善關節疼痛的問題簡單的冰熱敷，可緩解關節疼痛居家護理可以使用簡單冰熱敷的方法來緩解關節痛，或是使用護腕、護膝等包裹物保護關節。對於急性關節疼痛及關節炎症，可以每天冰敷數次、每次以15分鐘為限，冰敷時，應將關節抬高到心臟水平之上；對於關節週圍的肌肉痙攣，則可以使用熱敷墊，若是疼痛加劇，應尋求專業醫師治療。

根據研究顯示，正確使用補充劑，可能可以暫時緩解關節疼痛。趙順榮說明，葡萄糖胺及軟骨素，有助於使軟骨吸收足夠的關節潤滑液，以維持關節的健康，但只對初期的退化性關節炎有效，而且沒有預防作用。對於低維生素D狀態的退化性關節炎患者，則可以補充維生素D來緩解關節疼痛。

＜迷思4＞關節痛的時候，不能吃香蕉、海鮮食物？

國內外並沒有確實的文獻證實，吃香蕉會傷筋骨，使關節炎疼痛症狀更嚴重的說法。台北市立聯合醫院忠孝院區社區整合照護科營養師洪若樸指出，香蕉是補充熱量很好的水果來源，也提供含量豐富的礦物質，其中鉀離子含量很高，有助於體內電解質平衡。不過，腎臟病患攝取鉀離子過多，容易累積在體內，造成心臟的問題，所以，腎臟病患一定要嚴格限制鉀的攝取。

香蕉不會傷筋骨，但也別吃過量

原則上，一般人建議一天食用1～2根香蕉，對筋骨疼痛並無明顯影響，但香蕉的礦物質含量豐富，包括鈣、磷、鐵、鎂、鉀、錳等，若是食用香蕉時，高磷可能對骨折復原不利；鎂攝取過量，也容易造成肌肉麻痺及肌腱疼痛的副作用。另外，香蕉含高醣，經過代謝後，會消耗大量的維生素B1，可能造成神經、肌肉的協調失衡，容易引發傷處疼痛或惡化。

事實上，造成關節炎疼痛的原因眾多，有退化性關節炎、風濕性關節炎、痛風性關節炎、僵直性脊椎炎等，其中痛風性關節炎必須嚴格限制蛤蜊、蝦、蟹等帶殼海鮮類食物，以及內臟類、火鍋湯、豆類、菇類、啤酒等含高普林的食物。

適量攝取深海魚，減輕關節發炎疼痛

因為痛風性關節炎患者的血液中的尿酸濃度過高，食用過多海鮮食物的話，容易形成高尿酸血症，會使尿酸納鹽累積在關節腔內，使得關節炎疼痛的症狀更加嚴重，進而產生的痛風性關節炎，甚至引發痛風，因此，建議適量食用。其他非痛風性關節炎類型的關節炎病患則沒有限制。

洪若樸說明，關節炎其實是身體產生發炎反應，研究發現，抑制前列腺素可以減輕關節發炎、疼痛等症狀，而深海魚如鮭魚、鮪魚、鯖魚、鯡魚，都含有富含的Omega-3脂肪酸，建議每星期食用魚肉3～4次，能夠有效對抗發炎。

＜迷思5＞置換人工關節，就可一勞永逸？

罹患退化性關節炎的病患大多是老年人，由於身體活動量比年輕人少，一旦罹患關節炎會導致關節功能發生障礙，就會嚴重影響活動量；而進行置換人工關節，的確可有效解除關節疼痛，同時改善活動的功能，也能恢復較佳的活動能力。

楊榮森指出，置換人工髖關節手術發明至今，已有將近60年的歷史，目前已成為解決退化性關節炎的常規手術，無論是退化性關節炎、類風濕性關節炎或其他關節炎病變都適用。

置換人工關節後，並非一勞永逸

一旦罹患退化性關節炎，疾病是不可逆的，當關節炎嚴重到侵犯所有的關節面，而且病患的膝關節疼痛無法獲得減緩時，就可以考慮接受置換人工膝關節手術，術後能夠有效解除病患的膝關節疼痛及活動能力。

楊榮森強調，置換人工關節後並非一勞永逸，也不可能用一輩子都不會壞。根據統計，正常情況使用下，有高達90～95％以上的人工關節壽命，大約可以維持15年以上。然而，人工關節使用久了，難免也會發生磨損，建議術後仍要注意關節保養，日常飲食則應營養均衡，可適量補充鈣質及維生素E，才能幫助延長人工關節的使用壽命。

換了人工關節，ㄧ樣要做保養工作首先，應該要控制體重，因為減輕體重可平衡關節的負荷，也能避免人工關節過度磨損，另外，平時活動應減少增加關節的負荷，包括避免蹲、跪、跑、跳等動作，以及避免手提或背負重物，都可減緩人工關節功能的喪失。

另外，接受置換人工關節手術後，以老人醫學的觀點來看，建議術後及早積極進行復健約3個月，千萬別因為害怕疼痛就少活動，反而會導致骨質疏鬆造成人工關節鬆脫，可以適度從事低強度運動，例如散步、游泳等，來增加骨質密度，也可能延長人工關節的使用年限。

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(中時電子報)