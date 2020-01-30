歐洲議會今天投票表決通過英國脫離歐洲聯盟協議，至此脫歐已完成主要程序，英國將在1月31日午夜與歐盟分手，進入為期11個月的過渡期，雙方展開自由貿易協定談判。

由於英國國會已通過脫歐協議並經英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）御准成為法律，因此今晚歐洲議會以贊成621票、反對49票，棄權13票順利表決通過英國脫歐協議。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在投票前表示，我們會想念英國，歐盟和英國依舊是好朋友和好夥伴，但從現在開始，歐盟與英國的新夥伴關係談判即將開始。

英國自2016年舉行公投確認脫歐，自2017年3月正式通知歐盟啟動脫離程序，期間歷經曲折談判，及英國政黨意見分歧協議卡關，使得脫歐期限多次延期，終於在今天走到最後一關，為有序脫歐鋪平道路。

目前歐盟擁有28個會員國，在1月31日英國當地時間晚間11時、布魯塞爾晚間12時，英國將成為史上第一個離開歐盟的國家，改變長達近半世紀的歐盟成員國身分。

不過，1月31日脫歐後，倫敦和布魯塞爾將進入為期11個月的過渡期，在此期間內雙方將針對自貿協議展開談判。因此，1月31日過後英歐情況不會立即大改變。英國民眾在今年12月31日前，仍能在歐盟成員國工作並自由從事貿易，但官方不再推派代表在歐盟機構中發聲。

(中央社)