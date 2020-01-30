武漢肺炎疫情續燒，鴻海（2317）對此宣布暫緩員工回赴中國大陸廠區、改為在台辦公，武漢返台員工繼續居家居家檢疫、無須出勤。中國大陸廠區均暫延至2月10日才全面復工，在維持春節留守必要人力情況下，機動調整不同廠區的生產排配。

鴻海表示，集團內部早已成立「防疫指揮中心」，密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情，由董事長劉揚偉親自坐鎮指揮，每日召開防疫連線會報，隨時掌握各地廠區營運可能因公共衛生管制造成的影響，並嚴令中國大陸各廠區全力配合各級政府單位作戰防疫。

鴻海指出，員工是集團最重要的一部分，保護員工安全亦為集團最重要任務之一。由於疫情未見降溫，集團決定所有由中國大陸返台的員工暫緩回赴中國大陸廠區、改為在台辦公，從武漢返台員工則繼續居家檢疫，無須出勤。

至於中國大陸各廠區，鴻海表示暫時維持春節期間留守值班的必要人力，且除非當地地方政府另有規定，否則均暫延至2月10日才全面復工。同時，將持續園區全面消毒防疫、部署防疫物資、宣導健康衛生須知，並設立員工愛心觀察區等。

鴻海表示，依照集團政策，將不針對單一廠區及產能狀況發表評論，目前公司正評估各種方式讓全球生產營運持續順利進行，將依照法定假期規定及地方防疫狀況，機動調整不同廠區的生產排配，在集團員工健康獲得保護情況下，使生產營運有序進行。

鴻海強調，集團先前即曾經有成功對抗SARS的經驗，因此深知如何照顧員工健康、機動調整生產排配，讓員工健康與客戶需求同時兼顧。集團有決心也有信心，與員工一起攜手共同全方位妥善防疫。

(時報資訊)