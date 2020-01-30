范瑋琪和網友槓上。(圖／翻攝自范瑋琪IG)
范瑋琪和網友槓上。(圖／翻攝自范瑋琪IG)
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謝謝爸爸，謝謝媽媽，女兒對不起您們，但女兒會努力做好，學習當一個您們想要我做的，人溺己溺同理心去愛去關心身邊的人不管是哪一國的人不管是哪個種族我要學習爸爸教我的，To be a globalist To understand what is going on in the world, I feel so honored to be able to be your daughter and friend, You always teach me how to speak truth to myself from my heart and to be brave of what’s going on in the world, I just want to say thank you daddy I love you so much and I’m so grateful to have a family like you and mommy and David, my brother,Thank you thank you for always being there to support me regardless of what kind of crazy world this is ! I’ll never forget the words you always constantly reminding me through out all these years:言多必失 姐姐懂了 弟弟你比我更有智慧！謝謝你們 我最愛的家人～我希望自己的言行舉止不要影響到我最敬愛親愛的家人，女兒會用時間來證明自己，也用時間來逞罰自己，不讓你們任何ㄧ人蒙羞🙏🏼 我真的好愛你們，我的家人！謝謝你們無私的包容我這個一天到晚闖禍的大笨蛋😭

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范瑋琪(范范)因不滿政府限制口罩出口，在私人臉書飆粗口，還罵行政院長是「狗官」，即使她事後道歉了，老公黑人也幫忙緩頰，仍難平息民眾怒火，凌晨她似乎被罵到睡不著，再次發文感謝家人安慰鼓勵她，希望自己言行舉止不要影響到他們，未料下方網友留言仍砲火猛烈，她也忍不住反擊，並提起自己高雄氣爆捐300萬，但像被擦乾淨全忘了。

范范收到家人的安慰訊息非常感動，表示自己對不起他們，但會努力做好、學習「人溺己溺同理心，去愛去關心身邊的人，不管是哪一國的人，哪個種族」，會用時間證明和懲罰自己，不讓他們被自己言行舉止影響、蒙羞，不過網友認為她仍不知道自己錯在哪，砲火猛烈留言反擊，她也忍不住槓上網友了。

范范重申自己不知道台灣缺口罩，「我不敢想像也不敢相信，我們這麼富庶地方口罩會不夠用，年假都過了，難道我們不能多生產一些嗎？給對岸也是幫我們自己」，遭網友嗆她自己來開口廠好了，她又哀怨說：「我的認知裡，台灣富庶又有人情味，天下有難，尤其這種艱鉅的時刻，我不知道，真的不知道台灣竟然缺口罩，日本都捐了1000萬個口罩，我們是同胞，為什麼不多做點口罩幫幫同胞？就像我們幫助澳洲一樣，為什麼要和政治扯在一起？我愛地球，對岸有難，我們不是應該更刻不容緩的去幫助他們？」

而她也感慨「高雄氣爆我和黑也痛徹心扉，捐了300萬就像是全部被擦乾淨的忘了...也沒關係，因為我還是會堅持做我覺得對的事，就像現在，也覺得羞辱我是你覺得最正確的事」，並再次向蘇貞昌道歉，「我不是完美的人，更不是神，我為我的私人臉書對大家道歉，也謝謝蘇行副院長網開一面，原諒我的不擅言詞，真的很對不起」，卻又被網友抓包她連行政首長都不知道，要她不要再說了，多說多錯。

于美人開腔：人溺己溺的慈悲心不應有分別 慘遭網友圍剿
怒喊買不到口罩 他氣罵「台灣人真的不要自私

(中時電子報)

#范瑋琪 #口罩 #武漢肺炎 #蘇貞昌