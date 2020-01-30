范瑋琪和網友槓上。(圖／翻攝自范瑋琪IG)

范瑋琪(范范)因不滿政府限制口罩出口，在私人臉書飆粗口，還罵行政院長是「狗官」，即使她事後道歉了，老公黑人也幫忙緩頰，仍難平息民眾怒火，凌晨她似乎被罵到睡不著，再次發文感謝家人安慰鼓勵她，希望自己言行舉止不要影響到他們，未料下方網友留言仍砲火猛烈，她也忍不住反擊，並提起自己高雄氣爆捐300萬，但像被擦乾淨全忘了。

范范收到家人的安慰訊息非常感動，表示自己對不起他們，但會努力做好、學習「人溺己溺同理心，去愛去關心身邊的人，不管是哪一國的人，哪個種族」，會用時間證明和懲罰自己，不讓他們被自己言行舉止影響、蒙羞，不過網友認為她仍不知道自己錯在哪，砲火猛烈留言反擊，她也忍不住槓上網友了。

范范重申自己不知道台灣缺口罩，「我不敢想像也不敢相信，我們這麼富庶地方口罩會不夠用，年假都過了，難道我們不能多生產一些嗎？給對岸也是幫我們自己」，遭網友嗆她自己來開口廠好了，她又哀怨說：「我的認知裡，台灣富庶又有人情味，天下有難，尤其這種艱鉅的時刻，我不知道，真的不知道台灣竟然缺口罩，日本都捐了1000萬個口罩，我們是同胞，為什麼不多做點口罩幫幫同胞？就像我們幫助澳洲一樣，為什麼要和政治扯在一起？我愛地球，對岸有難，我們不是應該更刻不容緩的去幫助他們？」

而她也感慨「高雄氣爆我和黑也痛徹心扉，捐了300萬就像是全部被擦乾淨的忘了...也沒關係，因為我還是會堅持做我覺得對的事，就像現在，也覺得羞辱我是你覺得最正確的事」，並再次向蘇貞昌道歉，「我不是完美的人，更不是神，我為我的私人臉書對大家道歉，也謝謝蘇行副院長網開一面，原諒我的不擅言詞，真的很對不起」，卻又被網友抓包她連行政首長都不知道，要她不要再說了，多說多錯。

(中時電子報)