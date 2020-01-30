武漢肺炎疫情至今在全球確診超過7,000例，近期才剛訪問北京的世界衛生組織（WHO）團隊稱讚對於北京回應疫情的能力「印象深刻」，其中秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）更表示，北京防疫工作迅速、透明，「值得世界各國學習」。

WHO近期剛結束訪陸行程，根據大陸外交部官網29日發布的新聞稿，大陸國家主席習近平28日會見世衛秘書長譚德塞時，譚德塞表示，「大陸在疫情面前展現了堅定的政治決心，採取及時、有力的措施回應，令人欽佩」，稱讚習近平親自坐鎮指揮，展現了卓越的領導能力。

他還讚揚大陸在防疫工作公開且透明，「在創紀錄的短時間內辨識出病原體」，並且和WHO及各國分享病毒基因序列，不只保護了自己的國民，也保護了全世界人民。他稱讚大陸的高效率、大規模行動是「世界罕見」，「展現了北京的效率以及體制優勢」，「北京的防疫經驗值得各國學習」，他也相信這些措施最終能有效控制、戰勝疫情。

另外根據路透社報導，此次同行的WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）29日表示，大陸的防疫工作令人「印象深刻」，「在面對巨大挑戰時拿出了卓越的防疫措施。」

根據中央社報導，WHO 29日結束大陸行返回總部日內瓦時，譚德塞在記者會上被問及台灣被排除參與防疫會議一事，譚德塞並未回答，反而由萊恩說明，他回應台灣專家有參與WHO相關諮詢、臨床及實驗室等工作，因此台灣有「充分參與並充分了解所有發展情況」，世衛新興疾病部門代理主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）則補充說，確實有和所有出現病例的國家接觸。

WHO將在當地時間30日召開緊急會議，決定武漢肺炎是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），此前WHO僅認定此次疫情在大陸為緊急事件、在全球為「高風險」。截至目前為止，台灣專家仍未獲邀參與周四的緊急委員會會議。

(中時電子報)