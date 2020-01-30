2020大選，成立不到半年的台灣民眾黨拿下5席次立委，直接躍升第三大黨，引發關注。有評論認為，在區域立委部分民眾黨雖未拿下一席，但其中6人幾乎是初戰成名，恐成2022縣市議員選舉種子選手。

台灣民眾黨在2020總統、立法委員選舉2020總統大選上大有斬獲，政黨票得票拿到158萬8,806票，以11.22％取得5名不分區立委席次，成為國會第三大黨。北市勞動局長賴香伶、蔡璧如及高弘安等，都順利進入國會。民眾黨不分區立委未來適不適任訂定3項家規，一是連續兩個會期遭公督盟評鑑為觀察名單，二是重大人事案違反黨團決議，第三是重大法案若違反黨團的決議三次，就是不適格，將遭黨開除。據《中評社》報導，民眾黨立委選舉雖全軍覆沒，但其中6人有望成2022縣市議員選舉的種子選手。

該評論指出，參選台北市第七選區的蔡宜芳拿下1.7萬票，但2018市議員選舉，最低當選門檻僅需1.1萬票；參選新北市第三選區的李旻蔚，拿下3.5萬票，而三重、蘆洲區的縣議員2018年最低門檻是2萬2100票。此外，參選新北市第七選區吳達偉、參選新竹縣第二選區的林碩彥、參選苗栗縣第一選區的朱哲成，以及台東縣的陳允萍，該評論分析這四人在這次大選的得票數以及2018該選區縣議員選舉最低門檻，直言未來這六人將大有可為。

(中時電子報)