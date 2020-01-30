全球武漢肺炎確診案例不斷上升，讓許多人慌張搶購口罩，但ICU醫陳志金在臉書PO文，其實只有這三類人需要天天戴口罩，一般健康的民眾，若無感冒症狀，其實不需要時時刻刻都戴口罩。

防疫戴口罩，讓許多人開始囤口罩，ICU醫生陳志金則在臉書貼文表示，其實大家不用慌張，一般健康的民眾，其實不需要時時刻刻戴著口罩，只有這三種人需要天天戴口罩。

一、有感冒症狀

不管是打噴嚏、呼吸道症狀的人，為了保護自己與他人都要戴上口罩。

二、有暴露風險

如果同住的親友或是上班的同事，屬於確診案例或尚在潛伏期（居家隔離、檢疫）的人，最好也戴著口罩。

三、接觸人群多

到醫院診療或探病、公共運輸業員工、密閉娛樂場所員工、公共運輸工具的乘客、密閉娛樂場所消費者等狀況的人，最好也戴上口罩。

而陳志金也呼籲大家，口罩貨源充足，各大超商都有賣，有需要再買，不要恐慌、搶購或囤貨，也提醒大家，除了戴口罩之外，勤洗手也很重要，此外，要注意上網高價抛售是違法的行為。

(中時電子報)