小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（30日）財經重點。

【1】台股抗疫 法人評估三情境

台股迎來30日農曆年後開紅盤，受大陸武漢肺炎疫情影響，內外資法人認為，台股補跌2、300點，回測季線機率高，按SARS模式將面臨三大情境：第一階段、疫情爬升期，電子股步入停損壓力區；第二階段、大陸人行寬鬆貨幣搭配廠商復工，啟動補庫存行情；第三階段、疫情終獲控制，股市反彈、股市回歸基本面。

【2】台股開紅盤 多頭向蘋果討救兵 內外資提高避險情緒迎開紅盤

美商蘋果上季營收創新高，財報超預期，儘管執行長庫克不諱言武漢肺炎會對本季表現添變數，但29日美股早盤，蘋果股價仍被推上327美元新高，三大指數也續揚，並帶動台積電ADR連日反彈。時值台股30日開紅盤日如臨大敵，摩根士丹利、廣發、瑞信證券等均偏多看待蘋果財報效應，外資更點出大立光、台積電就算短線遭調節，長線仍是亞股主要受惠供應鏈。

【3】疫情擋不住 旅遊業罩烏雲

武漢肺炎疫情升溫，航空公司停止供應機上熱食與不主動提供頭枕和毛毯，行政機關取消團拜聚會活動，旅遊消費者擔心搭機染疫，紛紛退團取消出遊，除大陸線停擺，更波及到各旅遊路線，重挫旅遊市場，且因不知疫情何時結束，損失難以估計。

【4】匯市開紅盤 新台幣難逃補貶

新台幣農曆春節前封關日（22日）跌回30元價位，收在30.006元，由於武漢疫情延燒，春節連假休市期間主要亞幣紛紛重挫，銀行外匯主管指出，今（30）日金鼠年匯市開紅盤，新台幣難免展開補貶，2字頭看來暫時是回不去了。

【5】台積7奈米產能 英特爾超微輝達搶破頭

微軟Windows 7停止安全性更新帶動PC換機潮，5G商用帶動人工智慧及高效能運算（AI/HPC）強勁需求，包括中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）供貨吃緊，晶圓代工龍頭台積電直接受惠，7奈米製程接單暢旺且產能滿到下半年。

(中時電子報)