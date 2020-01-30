武漢肺炎肆虐，引爆國人恐慌。行政院長蘇貞昌下令禁止口罩出口，成各界議論焦點，高雄市長韓國瑜表示，站在人道立場若口罩供應充足，台灣政府應當伸出援手，更痛批硬性規定未必是聰明與智慧的決定；網友則不客氣怒嗆，「罷韓」聲勢浩大，韓最好先擔心自己，少講話微妙。

韓國瑜親自主持高雄市第二次防疫會議，會後聯訪被問及對蘇貞昌「口罩禁援令」看法，韓強調站在人道立場，若我們自己口罩供應充足，周邊國家有需自當伸出援手，政府硬性規定未必是聰明與智慧的決定。

消息一出，討論熱烈。有人盛讚韓國瑜發言得體、冨人道情懷，卻有不少反韓網友湧入留言：「閉嘴啦，開口沒好話，去跟韓粉說就好」、「我只知道高雄人聰明與智慧的決定就是罷免你啦！」「他可以去睡覺嗎」、「他真的很怕人家忘記要罷免他耶」、「我今天去簽連署，正確的決定」、「這種時候還是少講話為妙」、「你還敢講話？」「安靜方能保身」、「管理好自己的市長大位吧，別到時候落得什麼都不是」。

網友留言。(圖/翻攝自臉書」)

(中時電子報)