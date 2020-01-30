大陸武漢肺炎疫情受感染人數不段飆升，使還在台灣的大陸人彷彿成為避之惟恐不茍的瘟神。對此，有「最美主持人」之稱的正妹李明璇就難過地寫了一篇長文，感嘆疫情讓兩岸民眾對立加深了，該文也吸引近2千名網友分享。

高雄市長韓國瑜昨（29）日下午主持第二次應變會議，會後針對「口罩禁出口」爭議，他直言，硬性規定口罩不能出口，「他覺得未必是一個很聰明的決定」，若行有餘力有多餘物資可對外協助，防疫應該不分國界。

對於疫情升溫與無形中產生的兩岸隔閡，李明璇同在昨凌晨感性在臉書PO文，她認為「在台灣，武漢肺炎不只是一場看得見的災難，更是一場看不見的爭戰。他說，全球第一個與大陸分享快篩技術的是「中國的死對頭-美國」；撥出近數十萬個口罩給大陸的是「中國世仇-日本」；還有帶研究團隊勇敢親赴武漢的德國。

她個人感覺，在國際危難之時，政治、經濟、國防都不再是焦點，「人飢己飢、人溺己溺」是國際間都知道的人道救援精神。

李明璇感嘆，「禁止口罩全面出口，無異於禁止口罩商販售給世界，為了優先保障國人購買口罩的權益，這大家都可理解。但她盼「政府能夠量力而為捐出部分口罩給大陸，這也許會是兼顧理性和感性、又有大器的智慧做法」。

她個人認為，「痛恨『中共』打壓台灣，和痛恨『中共』而拒絕幫助『中國人』是兩件完全不同的事；當看到『中共高官』拋下危難中的百姓你會憤怒，和看見『中國人』在鏡頭前的哭喊求救你會難過，是兩個同類的情緒」。

李明璇最後更強調，「前衛生署長楊志良曾說，協助大陸控制疫情，就是幫助自己」，她也「不管行政院長蘇貞昌說了什麼，但是她告訴自己，要秉著良心說話」。

(中時電子報)