第二階段罷韓啟動，昨（29）日「光復高雄」罷韓總部宣布正式成立，力拚30天連署30萬份，罷韓能否成功也引發關注。不過，大部分網友指出，要達到連署門檻有難度，認為罷免案不會過，只是在浪費時間。

罷韓進入第二階段，「Wecare高雄」昨日晚間在臉書宣布，第一天初步計算已收集到1萬846份連署，呼籲去年有簽署的民眾，「再跑一趟、再簽一次，一定要簽。而過去尚未連署的，過去尚未連署的，拜託趕快來連署。30萬的任務，還是非常艱難、非常困難。」

對此，PTT網友認為，第二階段連署會通過，關鍵是第三階段投票，目前有武漢肺炎疫情影響，加上韓國瑜低調很多，雖然韓粉好像要主動出擊，但依舊認為韓安全下莊機率很高，除非此次連署合格份數超過50萬份。

其他人也表示，「連署就很難過了，60天30萬難度很高，當初收集了超過半年才有30萬」、「早就不會過…浪費時間作秀」、「可（安全下莊）除非他最近又自爆」，但也有網友認為「罷定了，別小看高雄人」、「就算罷免沒過，下次也很難連任」。

(中時電子報)