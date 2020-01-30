大陸現在正受到源於湖北省武漢市冠狀病毒肺炎的嚴重影響，VHQ-KY(4803)指出，截止目前為止，還沒有任何客戶取消任何訂單合作，但也不能完全排除作品延期完成交付的可能性。公司也採取5項措施，將影響降至最低。

公司表示，此次疫情對電影產業在短期內產生相當程度的衝擊，以往的農曆新年檔期都是電影票房的高峰，但是今年全部計畫在春節檔期上映的電影都宣布延期放映，幾乎所有的國內外旅遊被取消，百貨公司和餐廳也都在關閉中。

VHQ北京有480名員工，85％已經回到大陸的其他省集團及城市與家人共度佳節。公司建立應急機制，成立由高管團隊組成的臨時小組確保全體員工的健康安全。甚至在假期之前，從1月23日開始，所有公司員工每天都要向上級主管報告身體狀況，到目前為止公司沒有收到任何感染病例報告，預期在2月2日所有員工都會返回北京。

另外，為確保所有員工的健康安全，公司採取下列措施：

1.所有員工在2月2日前返回北京必須在家自我隔離7天，從湖北省回京員工必須自我隔離14天，如果沒有被感染或有發熱等症狀方可回公司上班工作。

2.安排員工使用公司內部加密網路在家辦公，在公司授權下可以進行文檔傳輸。完成後的文檔將被保存在另外單獨的服務器並進行嚴格掃描確保數據的安全。

3.個別專案會讓公司的製片人和製片部與客戶重新安排作品交付日期。

4.安排馬來西亞和新加坡的團隊分擔一些北京團隊的工作。

5.有可能把一些相對簡單工作外包給大陸以外的第三方同業公司。

公司認為危機終會過去，影視及廣告展業也將再迎向另一波的榮景，對第1季的營收數字有一定影響，但也有信心在未來2到3季彌補回來。

(時報資訊)