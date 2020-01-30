30日晨5時衛星雲圖(左圖)，東北方海面上有寒流通過洋面，胞狀雲組成的「雲街」，其含水量不多、且雲層高度很低，故降水回波並不明顯(右圖)；陸地上雲層很少，東南部有低雲、正在消散(左圖)。(圖擷自氣象運用推廣基金會)

今晨7時最新氣溫分布圖。(圖擷自氣象局)

入冬最強寒流發威！台灣3縣市平地今晨氣溫破6度，桃園大溪5.1度、新竹關西5.9度，新北樹林5.9度，而台北文山也有6.9度，中部約7度、南部8度，多處平地打破入冬以來的最低溫記錄。氣象專家吳德榮說，強冷空氣和「輻射冷卻」作用，昨晚氣溫已達「寒流」標準， 氣象局也在今早對19縣市發布低溫特報。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今晨5時衛星雲圖顯示，東北方海面上有寒流通過洋面，胞狀雲組成的「雲街」(cloud street)，其含水量不多、且雲層高度很低，故降水回波並不明顯；陸地上雲層很少，東南部有低雲、正在消散。

根據最新歐洲模式模擬，今起至周六晨，冷空氣勢力最強，再加上「輻射冷卻」作用，早晚氣溫極低，大部分地區平地將出現10度以下低溫，局部平地甚至可能到6度。白天可別被炫麗陽光所騙，整日都是偏冷狀態，民眾要注意保暖。

，

吳德榮說，周六白天起至下周一(3日)冷空氣逐日減弱，白天因有陽光曝曬，氣溫逐日回升；但入夜後「輻射冷卻」作用很強，部分地區平地清晨的最低氣溫，仍將降至10度以下；應注意的清晨低溫及日夜溫差的調適。

氣象局今早針對19縣市發布低溫特報，今整天達非常寒冷等級的橙色燈號地區，包括臺北市、新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、新竹市、苗栗縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

另外，全日達寒冷等級的黃色燈號地區，包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

(旺報 )