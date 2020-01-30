針對武漢肺炎疫情延後復工，國巨(2327)表示，配合延長農曆春節假期至2月9日，2月10日(星期一)開始正常上班，春節加班二輪班人員依排班正常出勤，營運不受影響。

由於終端需求持續增溫，國巨公司於農曆年節前即已積極招工及實施加班獎勵以提升產能，並鼓勵員工於農曆春節期間配合加班投入生產，藉以保持基本的營運產能，不過，為因應武漢肺炎疫情，國巨公司除持續關注各項防疫工作事項外，並優先配合政府單位的防疫措施及規定，公司針對農曆春節假期結束後復工執行計劃如下，在台北營運總部及高雄生產廠區部分，1月30日開始正常上班，總部及廠區營運不受影響，至於蘇州與東莞廠區，配合延長農曆春節假期至2月9日，2月10日開始正常上班，春節加班二輪班人員依排班正常出勤，營運不受影響。

國巨表示，現階段需優先配合政府單位針對武漢肺炎的各項防疫措施及規定，公司除了盡全力讓此影響性降至最低外，待中國廠區全面正常復工後，公司將會更積極提升產能以滿足客戶需求，並以審慎樂觀態度正向看待業績及營運展望。

(時報資訊)