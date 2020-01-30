宏達電(2498)宣布，因應新型冠狀病毒肺炎疫情之擴散，31日所有同仁一律改為居家上班(WFH)，不可進入公司，下週2月3日(週一)進入公司時，必須現場填寫並繳交「健康聲明表」，全面為工作環境和員工健康把關。

宏達電原先訂明(31)日開工，但因應新型冠狀病毒肺炎疫情之擴散，為避免有些同仁春節假期旅遊期間，可能到訪過疫區或與帶有感染源之人士有過接觸，而帶給上班環境的潛在威脅，31日所有同仁一律改為居家上班(WFH)，不可進入公司，31日仍是全日管制人員進入，健身房及球場均停止開放，餐廳停止供餐，接駁車停止服務，以避免造成接觸性感染或飛沫感染。

至於下週2月3日正式到公司上班日，宏達電指出，所有同仁均須在進入公司時，必須現場填寫並繳交「健康聲明表」後，方得搭乘電梯進入辦公區，若2月3日起，個人仍需繼續居家上班者，請取得部門主管同意並通知HR(人資部門)。

(時報資訊)