中華民國第一名行政院長究竟是誰？各界看法不一，卻有網友直言：「孫運璿，其他都是屁！」並列舉孫5大德政，包括提拔本省籍女性參政、台美斷交之際安定人心、力推台灣自製戰機、推動工研院與三大計畫等；更有網友激動表示，孫的清廉足讓以把現在所有政客都抓起來。

網友在PTT論壇發文《台灣歷任行政院長做最好的是誰？》有人直言：「孫運璿，其他都是屁！」列舉孫5大政績：

1.剛上任行政院長，就執意延攬本省籍女性擔任政務委員（林文月），當時被一堆老賊反對，但孫認為要多提拔本省籍人士，開創女性及本省籍參政先河

2.上任適逢台美斷交，當時台灣人深感絕望，美國大使館擠滿申請美簽人潮。當時美國國會，醞釀《台灣關係法》，孫院長運用在美商人脈，如美僑商會會長、通用器材總裁去美國國會遊說，最後讓卡特簽署包含提供防衛性武器與服務給台灣的台灣關係法，也安定了台灣人心，讓台灣逃難潮舒緩。

3.台美斷交後，雷根拒絕賣F16給台灣，孫院長因此找美國公司合作，如通用動力、通用電器，派上百位工程師去美國學技術。1988年台灣自製戰機IDF開始量產、天劍天弓飛彈試射成功，當時台灣是全球少數有能力自製戰機國家。 4.孫院長任內把科研經費加了十倍，並延攬在加拿大GE公司的石滋宜回台推展CAM與CAE，加強中小企業競爭力。

5.推動三大計畫：北區防洪工程、翡翠水庫、台北地下鐵。

不僅如此，該網友更表示：「以上是他短短幾年院長任內做的。此外經濟部長任內催生工研院、跟國防部要土地蓋竹科、跟美國RCA買技術自製積體電路、延攬張忠謀回台創立台積電，這些政策都是花大錢、當時被萬年國會老賊反對，如果沒有魄力頂住壓力計畫告吹，台灣今日恐怕還在以輕工業為主中度開發國家！從李登輝以來台灣就沒有新的產業突破與創新，都在吃科學園區跟中小企業老本。1973年石油危機，阿拉伯國家禁止石油出口，孫親自拜訪沙烏地見到國王，國王親自答應台灣不在禁運之列。孫做的大事大概是這樣，我看不管戒嚴或民選的行政院長政績沒人比得過他。」

文章一出，迴響熱烈。有人激動道：「孫過世時一棟房子都沒有，他的兒女全憑自己實力成家立業，這樣叫貪污，所有台灣政客都要抓起來了！」其他網友則紛紛回應：「孫雖然終身支持國民黨，但陳水扁當總統去看他，孫一樣到門口親自迎接，因為孫認為扁還是他的長官」、「有時候覺得現在年輕人只會從現在去看過去，不能對事不對人，滿滿的意識形態；凡KMT必反，那是現在的KMT廢了」。

PTT網友回應。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)