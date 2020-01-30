武漢肺炎疫情延燒，大陸全境淪陷，行政院長蘇貞昌下令口罩暫停出口一個月，卻遭藝人砲轟「低俗、沒人格」，甚至怒罵「狗官」。對此，立委王定宇也提出看法，表示大陸不缺口罩，出問題的是運送分配。

王定宇在臉書表示，「一群親中政客、藝人」，用人道表演包裝媚共貶台，為口罩假議題貶台，卻不敢批評陸阻擾台灣防疫。

蘇貞昌宣布口罩禁出口一個月，王定宇說，大陸是世界口罩製造第一大，佔全世界產量50%，日產量更是台灣十倍以上，武漢肺炎期間，許多大陸網紅也說「中國不缺口罩」，目前出問題的是運送和分配。而台灣，平時產能比內需稍多，遇到大搶購或疫情爆發，短缺問題就會產生，王定宇認為，蘇貞昌「先自救再救人」的決策是正確的。

王定宇提到，大陸隱匿疫情，甚至以造謠的理由逮捕初期揭露疫情的人，並施壓WHO不將武漢肺炎列為「國際公衛緊急事件」，直到27日WHO才認錯修正，且陸阻擋台灣參加防疫會議，無視台灣已有確診病例，世界各國都呼籲應讓台灣參加，但陸依然以政治干擾防疫。

另外，王定宇也表示，陸施壓國際民航組織ICAO，將國際航空防疫圈排除台灣，台灣光桃園機場每年就有超過4600萬人次旅客，陸這種以政治干擾防疫是極其不智，排除台灣將是防疫漏洞，所以台灣只好自救，與國際主流國家進行即時資訊交換，「一群馬英九們、蔡正元們、范范和S們就……沒有聲音」。

(中時電子報)