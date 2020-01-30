武漢肺炎疫情持續擴散，至30日6時全球已累計7269起病例、170死，美國亦確認5起病例。對此，美國總統川普29日表示已與中國大陸國家主席習近平通話，討論美陸合作防範疫情蔓延，而資深白宮官員也證實，美國應中國邀請，將派遣專家赴陸協助防範武漢肺炎疫情擴散。

據路透社報導，川普在美墨加三國近期剛達成的「北美新自由貿易協定」（USMCA）簽署儀式上表示，有關在全球蔓延的新型冠狀病毒，美陸非常密切合作，「我和習主席通過電話。我們與中國非常密切合作」。

川普27日曾向大陸公開喊話，表示在控制疫情的任務上，不論大陸需要任何協助，美國都會全力給予援助，並對大陸處理疫情「所做的努力與透明化」表示感謝，認為大陸已經非常努力在控制冠狀病毒疫情」。

此外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日致電中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，向在武漢肺炎疫情中喪生的大陸公民表示哀悼，並感謝大陸協助美方撤僑。

對於疫情持續在全球擴散，據美媒CNBC報導，白宮一度曾考慮暫停往返美陸之間所有航班，但此一傳聞為川普政府否認。不過據路透報導指出，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）證實，白宮確實正在考慮美陸航班增加限制，要求航空公司加強自主管理，但拒絕進一步透露相關細節。

(中時電子報)